A mais recente sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica (Cesop) para o Público, RTP e Antena 1 dá a vitória à Aliança Democrática (AD) nas eleições de 10 de março, com quatro pontos percentuais de vantagem sobre o PS.

Já distribuídos os indecisos, o estudo de opinião indica que a AD ficaria com 32% dos votos, contra 28% do PS. A margem de erro da sondagem, explica o Público, é de 2,8%, pelo que este resultado ficaria dentro do empate técnico.

Por outro lado, o Chega chega aos 19%, sendo assim o partido de Ventura aquele que mais cresce — tinha 16% em novembro. Já a Iniciativa Liberal aparece no percurso inverso: passa de 9% em novembro para 6% agora.

A sondagem dá ainda 5% ao Bloco de Esquerda, 3% ao Livre, 2% à CDU e 1% ao PAN.

A recolha foi realizada entre os dias 24 e 2 de fevereiro 2024, já depois da crise da Madeira, tendo como universo eleitores residentes em Portugal. Foram contactadas 3917 pessoas, das quais 1192 aceitaram participar e responderam até ao fim.