Luís Montenegro e André Ventura tiveram o debate mais longo, mas recusaram-se a responder diretamente sobre o que fariam em casos de governos minoritários de PS ou PSD com maioria de direita. O líder do PSD recusou-se a dizer se viabiliza um governo de minoria do PS sem maioria de esquerda (o que em coerência com o que diz seria o mais lógico) e o líder do Chega recusou-se a dizer se viabiliza um Governo minoritário do PSD sem negociações com o Chega (o que também seria coerente com o que diz). Ao longo dos 40 minutos, na RTP, Montenegro chegou a pedir maioria absoluta e Ventura acusou-o de arrogância.

Sobre os cenários pós-eleitorais, o líder da AD fugiu por diversas vezes à resposta direta sobre o que faria caso o PS vencesse com maioria de direita. Montenegro diz que não trabalha nesse cenário e até que a AD “está a trabalhar para ter maioria absoluta“, acusando o líder do Chega de recusar esta ideia porque “vive de sondagens”. Porém, de forma intecional, o líder da AD só respondeu indiretamente à questão: garantiu que só governa “se vencer eleições” e que não fará “qualquer acordo com o Chega”. Ou seja: se não vencer vai para casa, se vencer sem maioria absoluta governa com “maioria relativa”. É a solução “lince”, a de Bolieiro nos Açores.

O que Luís Montenegro não quer é mesmo nada com o Chega. O líder do PSD dá até três razões para recusar André Ventura: ser um partido com “opiniões racistas e populistas“; ter uma “linguagem, como chamar prostituta ao PSD, que é o grau zero da política”; e a “irresponsabilidade do Chega, com um programa eleitoral que custa 25,5 mil milhões de euros”. Ventura gritou de imediato que “não é verdade”.

