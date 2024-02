Paulo Raimundo abriu um atalho para as análises que se farão ao debate desta noite quando, ainda nem o confronto com o liberal Rui Rocha ia a meio, resumiu: “Está aqui um bom exemplo de duas visões completamente diferentes para o país”. No caso, o exemplo tinha a ver com os prémios de produtividade que a Iniciativa Liberal quer juntar aos salários dos funcionários públicos, e de que o PCP discorda, mas a frase poderia ter sido dita sobre praticamente qualquer tema — uma vez que o mais natural é que os líderes de um partido comunista e de um partido liberal não se entendam.

O debate, que foi vivo mas sem grandes exaltações de parte a parte, tinha começado precisamente por aí — partindo do caso da Justiça, em que o PCP defende que os funcionários devem ser aumentados (em número e no salário) para que esta funcione melhor, Rui Rocha tinha defendido que os funcionários públicos devem ser bem pagos, mas aplicando para isso uma “componente variável da remuneração” através de objetivos e produtividade.

Logo aqui, a sentença de Raimundo — são visões diferentes para o país — e a explicação: “Claro que a produtividade entra na equação, mas não nenhuma relação entre ela e os salários. Antes houvesse! Os salários estariam muito mais altos do que estão”, atirou de volta, defendendo que os trabalhadores devem poder contar com salários mais altos sem depender de prémios. E acrescentou que não há falta de dinheiro, desde que seja mais distribuído — “Com a nossa proposta os grupos económicos não podiam ter 25 milhões de euros de lucros por dia, se calhar só tinham 16, 17, 18… qual era o problema?” Nada feito, apesar de ambos defenderem salários mais altos: 15% para todos na proposta do PCP, que assenta nessa distribuição de riqueza e noutros cortes de despesas nas empresas; 5,5% ao ano para a IL, com base em baixas de impostos para famílias e empresas — uma estratégia seguida nos países europeus para os quais muitos jovens portugueses emigram, como atirou Rocha.

