“Lucília Gago não tem condições para se manter em funções”, defende Inês Sousa Real em declarações aos jornalistas, após a apresentação do programa eleitoral do PAN.

“Achamos que há, acima de tudo uma ausência de comunicação com a população. Temos reiterado que é essencial que a PGR comunique com a população de forma mais próxima mais e mais direta e por isso tem que haver uma reflexão da própria sobre se tem condições para se manter no cargo”.

A porta-voz do PAN diz que a PGR “não se pode esconder atrás de comunicados quando por duas vezes já pôs em causa dois Governos, quer a nível nacional quer a nível regional”.

Temos um primeiro despacho em que há um erro grosseiro no nome de um visado e que põe em causa o Governo e a estabilidade governativa do país sem que haja sequer uma explicação direta ao país, não nos parece que seja uma Justiça humanizada”.

“Lucília Gago e a PGR têm um papel essencial no garante da estabilidade democrática. Por conta da dissolução da Assembleia da República neste momento não temos debates quinzenais e não podemos escrutinar o Governo ou saber como estão a ser geridos os fundos do PRR”, acusa a porta-voz do PAN. E acrescenta: “E quem é que paga esta fatura? São as pessoas lá em casa que veem os preços a aumentar e que não têm acesso ao SNS e à Escola Pública.”