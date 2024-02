“Morte súbita”, “coágulo sanguíneo”, “envenenamento”, “reanimação” e “ocultação do corpo”. Há muito que se sabe e outro muito que não se conhece sobre a morte de Alexei Navalany. O timming, semanas antes das eleições presidenciais da Rússia, marcadas para 17 de março, deixa mais do que suspeitas no ar, com vários líderes mundiais a apelarem a uma investigação independente.

O principal opositor de Putin retornou à Rússia em 2021, já depois de uma tentativa de envenenamento falhada, e foi quase de imediato preso por acusações que sempre rejeitou. Foi condenado a 19 anos de prisão em agosto passado, depois de ter sido considerado culpado de criar um grupo extremista, financiar ativistas radicais e outros crimes relacionados com o seu ativismo e oposição ao presidente russo. No final de dezembro, foi transferido para uma prisão no Ártico conhecida por ter das condições mais severas do mundo, com temperaturas negativas e, como relatado pelo próprio, os reclusos terem apenas dez minutos para fazer uma refeição.

O que se sabe sobre a morte de Navalny

