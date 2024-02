Um juiz do tribunal de recurso decidiu esta quarta-feira que Donald Trump deve pagar o valor integral da fiança de 454 milhões de dólares, revogando assim o pedido dos advogados do antigo Presidente, que queriam baixar o valor para os 100 milhões, alegando que Trump não pode fazer depósitos judiciais no estado de Nova Iorque. Recorde-se que este valor é resultado do facto de o republicano ter sido condenado por ter alterado os balanços comerciais da sua empresa.

Segundo a CNN internacional, o juiz do tribunal de recurso retirou a proibição de Trump obter empréstimos bancários no estado de Nova Iorque, permitindo-lhe assim obter os fundos necessários para o pagamento da fiança, embora não seja claro como o vai fazer.

Trump tem agora menos de 30 dias para pagar a fiança. Caso não o faça, o gabinete do procurador-geral de Nova Iorque pode tomar medidas que executem a sentença, incluindo um eventual confisco de propriedades.

Na decisão conhecida a 16 de fevereiro, o juiz Arthur Engoron determinou que Trump tinha de pagar uma multa de 454 milhões de dólares pelos crimes, além de o ter proibido de fazer negócios no estado de Nova Iorque durante três anos.

O antigo Presidente decidiu recorrer da decisão e, esta quarta-feira, os seus advogados consideraram, num documento enviado para a Justiça norte-americana, que o valor é demasiado alto e que, como Trump está proibido de fazer negócios naquele estado, não será possível fazer o depósito da quantia.

Contudo, a equipa de Trump solicitou fazer um depósito de 100 milhões de dólares aos quais se juntam os imóveis da Trump Organization.

[Notícia atualizada às 21h09 com a decisão do tribunal de recurso]