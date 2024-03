O Al-Ettifaq de Steven Gerrard até se pode ter reforçado, até pode contar nesta altura com outras alternativas e até pode gozar das condições para fazer uma segunda volta acima do que realizou nos primeiros meses mas a receção ao Al Hilal mostrou a grande realidade que tem imperado na Liga saudita: o conjunto de Riade é o mais forte, o mais regular e o mais completo da prova. Com isso, foi somando vitórias. Uma, duas, três, cinco, dez, 20, a 24.ª em Damã, mantendo os sete pontos de avanço em relação ao Al Nassr de Ronaldo, Luís Cstro e companhia e igualando a quarta maior série de vitórias do futebol mundial. Se as contas da principal prova nacional estavam encaminhadas, se a qualificação para os quartos da Liga dos Campeões da Ásia já estava garantida, havia algo mais a “motivar” Jorge Jesus nesta fase da sua carreira: entrar no Guinness.

Como é habitual nestas fases, e perante o interesse mediático na campanha, o treinador português falou de tudo um pouco na conferência que se seguiu a essa vitória por 2-0 diante do Al-Ettifaq. Falou sobre o dérbi entre Sporting e Benfica (que terminaria com os leões a ganharem vantagem na primeira mão da Taça de Portugal por 2-1), do impacto de Gyökeres no Campeonato à semelhança do que aconteceu com Darwin Nuñez quando chegou aos encarnados, do crescimento de João Neves mas também do atual contexto do futebol no continente asiático, assumindo-se mais uma vez como um geopolítico que admite não ser.

“O futuro do mundo está para estes lados, não está para a Europa. Aquilo está uma grande confusão, ninguém manda em ninguém. Mas isso é um fator que não é desportivo, é um fator político. Não é que eu não saiba de política mas não estou interessado agora em falar sobre isso”, referiu. “Encontrei uma diferença muito grande a nível de estruturas desde que voltei à Arábia Saudita. Estamos num país com temperaturas de 50 graus e imenso calor mas vão aos estádios e olhem a qualidade dos relvados. São relvados que parecem campos de golfe. Depois há todas as condições para os espectadores. Riade é uma cidade fantástica, a crescer todos os dias”, acrescentou, numa comparação com a primeira passagem pelo Al Hilal em 2018/19.

Os caminhos foram depois outros, com uma aposta de sucesso nos brasileiro do Flamengo que ainda hoje olham para o técnico como um Deus, um regresso sem glória ao Benfica após a polémica saída para o rival Sporting em 2015, um novo mundo nos turcos do Fenerbahçe onde conquistou o último troféu (Taça). Agora, sem problemas de investimento e com todas as condições, Jesus elevou a fasquia com um plantel de luxo e viu uma oportunidade de ouro para escrever o seu nome no futebol mundial mesmo sem ter aquela passagem que sempre ambicionou por um grande europeu: entrar no Guinness como o técnico a liderar a equipa com maior número de triunfos consecutivos. E esse caminho está cada vez mais próximo, à distância de dois jogos. Para já, fez dois em um: aumentou o registo para 25 vitórias seguidas na receção ao campeão Al-Ittihad, que promovia um novo duelo com Marcelo Gallardo como tinha acontecido na final da Libertadores que ganhou diante do River Plate pelo Flamengo, e reforçou ainda mais a liderança na Liga saudita.

Após o empate do Al Nassr num jogo de loucos com o Al-Hazm sem Ronaldo em que um hat-trick de Talisca e uma grande penalidade de Sadio Mané nos descontos não foram suficientes para evitar o 4-4 do último classificado do Campeonato aos 90+10′, o Al Hilal até começou a perder com um golo do conhecido N’Golo Kanté no quarto de hora inicial (12′) mas Saleh Al Shehri, que rendeu na frente de ataque Mitrovic, fez o empate ainda antes do intervalo (39′). A formação de Riade estava melhor, dominava em todos os aspetos mas só mesmo no segundo tempo conseguiu materializar esse ascendente no resultado, com Malcolm (59′) e Saud Abdulhamid (67′) a marcarem quase de rajada e a “sentenciarem” a partida, dando a 25.ª vitória consecutiva ao Al Hilal e aumentando a vantagem para o Al Nassr para nove pontos a 12 jornadas do fim.