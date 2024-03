André Ventura fala quase sempre à noite, por isso as reações muitas vezes chegam atrasadas. Foi o caso da mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa ao Ministério Público, que o líder do Chega até considera “positiva e interessante”, mas com dúvidas de sobre o timing, por achar que neste contexto eleitoral são “incendiárias”.

À chegada a mais um jantar-comício, desta vez em Leiria, o presidente do Chega mostrou ter “algumas dúvidas de que tenha sido o melhor momento” para o Presidente da República falar ao Ministério Público, já que, “ao enviar agora pode passar, e não creio que tenha sido a intenção de Marcelo Rebelo de Sousa, uma crítica ao trabalho que o Ministério Público está a fazer”.

Reiterando que há “uma tentativa de interferência política em relação à justiça”, uma posição que tem assumido em várias circunstâncias, Ventura considerou que “estas palavras neste contexto eleitoral são incendiárias ainda que não pareçam incendiárias”. “Se tivesse a intenção de querer pressionar a justiça penso que não, mas fica essa leitura”, reconheceu o líder do Chega, que entende que o Presidente da República “devia ter feito melhor a avaliação”.

“Acho que se tem mantido com alguma equidistância e não foi mantida da melhor forma, ainda que não ache que tenha sido essa a intenção do Presidente da República”, referiu André Ventura, com o sublinhado: “Todos exigimos resultados para a justiça, é evidente, dizê-lo assim pode ser uma ideia de que pode querer pressionar.”

O tweet de um bloquista que levou o Chega a pedir ação à CNE

E depois de, na noite de ontem, Ventura ter alertado que estava em curso uma “tentativa de desvirtuar eleições”, voltou a ser questionado, quase 24 horas depois, sobre o tema, já após a Comissão Nacional de Eleições (CNE) ter dito que não há queixas sobre as suspeitas levantadas. O presidente do Chega admitiu a possibilidade de fazer uma participação, mas sublinhou que o caso é público e que a entidade tem competência para agir.

Perante os jornalistas, Ventura tirou do bolso uma folha e mostra-ou perante as câmaras: é possível ver um tweet da conta “Joard5” onde se lê “Mesas de voto. Here we go, votos no Chega e AD serão considerados nulos”. A conta que disse ter sido apagada estava privada no momento em que falou, mas acabou mesmo por desaparecer horas mais tarde. Tal como tinha feito na noite anterior, Ventura atribuiu a afirmação a alguém do Bloco de Esquerda que iria estar numa das mesas de Aveiro nas eleições e o próprio partido veio confirmar a informação.

Ao Observador, fonte oficial do Bloco de Esquerda reagiu à situação sublinhando que “a seriedade do processo eleitoral não é compatível com uma piada de mau gosto”. “Assim que o Bloco tomou conhecimento da publicação, solicitou que esta fosse apagada e que o autor pedisse dispensa da sua função na mesa de voto. Assim foi feito”, lê-se na mesma resposta. O militante bloquista pediu dispensa da mesa de voto onde ia estar a contar boletins a pedido do partido e a publicação já foi apagada, também por “solicitação” do Bloco de Esquerda.

Perante os factos, e ainda antes da reação do partido coordenado por Mariana Mortágua, o líder do Chega insistiu: “A CNE, em vez de dizer que não recebe nada, que não viu nada e que não sabe de nada, olhe para isto e diga que vai abrir um procedimento sobre a viabilidade das pessoas que estão nas mesas e sobre o processo eleitoral nas comunidades emigrantes.”

E após várias insistências, Ventura acabou até por admitir vir a apresentar uma participação caso seja necessário e ainda que diga que a CNE o pode fazer com os dados que tem: “Se precisarem que o Chega meta por escrito e envie coisas como esta, enviamos”.

Ainda sobre a denúncia, Ventura insiste que nos consulados se está a passar o mesmo do que em 2022. “Temos relatos de emigrantes quase todos os dias ou que não conseguem votar, ou que ligam para o consulado e não lhes dão nenhuma informação ou que lhes pedem dinheiro ou que dizem simplesmente que não se pode votar”, denuncia, reiterando novamente o anúncio na página de Facebook de Joanesburgo que refere a data oficial.

A “lei Ventura” com que o líder do Chega sonha

Aproveitando a condenação, em 2020, do presidente da Câmara de Castelo Branco a perda de mandato por causa de contratos com empresa do pai, André Ventura, que esteve num almoço-comício no distrito voltou ao tema da corrupção. Dando os exemplos de José Sócrates e dos “52 recursos” que pediu — “Não podemos ter recursos absolutamente inúteis só para dilatar o processo” —, de Manuel Pinho por estar em prisão domiciliária numa quinta em Braga e Ricardo Salgado em Cascais, o presidente do Chega explicou que a proposta do Chega assenta em dois pressupostos fundamentais: “O confisco alargado dos bens [em processos de corrupção] e diminuição brutal dos recursos inúteis que há em Portugal.” No programa, o Chega propõe mesmo que o arresto de património — que já é usado de forma preventiva ou por motivo de condenação em que esteja incluída essa pena — aconteça antes da condenação.

Como mais uma “promessa de sangue”, Ventura assegura que se chegar a primeiro-ministro “não haverá Manuel Pinhos e Ricardos Salgados a rirem-se de nós em Portugal”. E recordando leis com nomes de políticos — como a Cristas ou a Mortágua — ambiciona um dia que uma “lei Ventura” sirva para “garantir que o património dos corruptos ia ser confiscado e que ninguém podia abusivamente para evitar ser julgado”.

Os radares que servem para “gamanço”

E à noite dedicaria parte do comício da noite, em Leiria, aos radares para rejeitar a ideia de que se trata de segurança rodoviária e que é apenas para “a segurança dos bolsos do Estado”. Depois de reiterar que Portugal paga uma “roubalheira de impostos”, o líder do Chega referiu que “o Estado português foi recordista em multas de trânsito”. “Aí é que eles são bons, a caçar a multa à malta”, atirou o presidente do Chega.

“Disseram que iam pôr radares porque é uma questão de segurança. Foi segurança, mas para os bolsos do Estado”, acusa Ventura, argumentando que entendia se dinheiro fosse para “as vítimas da segurança rodoviária” ou para “ter estradas melhores” — “mas não, num país onde já se paga todos estes impostos e taxas estão a fazer uma verdadeira caça à multa com estes radares”. E resumiu: “Nós queremos segurança, mas uma coisa é segurança, outra é gamanço e o que estão a fazer é gamanço.”