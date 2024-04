O Conselho Geral Independente (CGI), “por decisão unânime”, indigitou Nicolau Santos e Hugo Graça para membros do Conselho de Administração da RTP até 2026, foi divulgado esta sexta-feira.

Em comunicado, o CGI adianta que, por “decisão unânime”, indigitou para o mandato 2024- 2026 no Conselho de Administração da empresa, “de acordo com o projeto estratégico para a sociedade proposto, as seguintes personalidades”: Nicolau Fernando Ramos dos Santos, atual presidente, e Hugo Graça Figueiredo, vogal.

“O vogal responsável pela área financeira será indigitado após parecer prévio favorável do membro do Governo responsável pela área das Finanças”, conclui o CGI.