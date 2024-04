Smart #5 é o SUV que, simultaneamente, será o maior modelo da gama

A Smart, marca que já foi da Mercedes e que agora é propriedade em partes iguais dos alemães e da Geely, grupo chinês que é também o maior accionista do grupo alemão (com cerca de 10%), levantou a ponta do véu sobre o terceiro modelo da gama, o #5. Assumindo-se como um SUV eléctrico, será mais alto, mais comprido e mais volumoso do que o #3, tendo o início da produção agendado ainda para 2024.



De momento, foram apenas libertados uns desenhos do modelo, que deixam antever umas dimensões mais generosas, quando comparadas com o #1, que possui um comprimento de 4,27 m e do que o #3, com 4,44 m. No próximo 25 de Abril serão conhecidas mais características e fotos do SUV, data em que será revelado ao público no Salão Automóvel de Pequim.