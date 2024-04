Em atualização

As celebrações dos 50 anos da Revolução dos Cravos arrancaram logo de manhã no Terreiro do Paço. Pontualmente, as altas individualidades do Estado foram ocupando a tribuna de honra para o início da cerimónia militar.

O Presidente da República passou revista aos militares dos três ramos das Forças Armadas, antes do desfile das chaimites com os militares que fizeram parte do 25 de Abril de 1974. No Terreiro do Paço, ouviram-se aplausos.

Marcelo e as altas individualidades seguiram depois para a Assembleia da República, para a sessão solene. Na lista de convidados, além dos ex-Presidentes da República e dos Capitães de Abril, estiveram ainda os Presidentes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

Percorra a galeria de imagens para ver as cerimónias de comemoração dos 50 anos do 25 de Abril e a festa nas ruas.