Acompanhe aqui as últimas notícias sobre o conflito israelo-palestiniano.

O ator Jerry Seinfeld foi condecorado pela Universidade de Duke, nos Estados Unidos, durante a habitual cerimónia de graduação, mas cerca de 40 alunos decidiram abandonar o recinto quando o comediante começou o seu discurso, em protesto contra o apoio que tem demonstrado a Israel. “Palestina livre” foram algumas das palavras ditas pelos jovens este domingo, que mostraram também bandeiras palestinianas e assobiaram.

Duke invited a Jewish speaker to graduation and Pro-H@mas graduates walked out. The speaker? Jerry Seinfeld.

pic.twitter.com/5p3YWl1b2V — @amuse (@amuse) May 12, 2024

Logo depois do ataque do Hamas, a 7 de outubro de 2023, Jerry Seinfeld foi um dos cerca de 700 atores que assinaram uma carta de apoio a Israel. Mais tarde, em dezembro do ano passado, já Israel tinha intensificado os ataques na Faixa de Gaza e morrido milhares de palestinianos, o ator norte-americano visitou Israel e esteve com várias famílias dos reféns israelitas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este domingo, Jerry Seinfeld recebeu o diploma honorário e, durante o discurso, o ator dirigiu-se sobretudo a quem estava a protestar. “Muitos de vocês estão a pensar: ‘não acredito que convidaram este tipo’. Tarde demais”, começou por dizer, acrescentando que é preciso “usar o privilégio”. “Usem o vosso privilégio. Cresci como um menino judeu de Nova Iorque. Isto é um privilégio para quem quer ser comediante”, referiu, citado pelo jornal The New York Times.

Fora do recinto onde decorreu a cerimónia, foi organizado um protesto que se manteve enquanto Seinfeld discursava. E os manifestantes falaram também sobre a mulher de Seinfeld, que promoveu nas redes sociais uma contra-manifestação na Universidade da Califórnia, que disse, aliás, ter financiado. Essa manifestação acabou por ficar marcada por episódios de violência.