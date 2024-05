A diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações (OCPM), Eugénia Quaresma, diz não ter razões para duvidar da credibilidade do relato das agressões contra uma criança nepalesa numa escola da região de Lisboa — uma denúncia que veio a público esta semana pela voz de uma instituição da Igreja Católica, mas que nos últimos dias se viu marcada por informações contraditórias entre a instituição, o Ministério da Educação e o Ministério Público.

Em declarações ao Observador, Eugénia Quaresma, responsável máxima pelo organismo da Conferência Episcopal Portuguesa que trata os temas das migrações e da mobilidade humana, disse que “não faz sentido” duvidar da credibilidade do caso e garante que a própria controvérsia suscita questões sobre a importância da existência de canais de denúncia seguros.

Eugénia Quaresma falava ao Observador no final de um dia que ficou marcado por uma reunião do FORCIM — Fórum de Organizações Católicas para a Imigração, um fórum coordenado pela OCPM que inclui várias instituições, entre as quais o Centro Padre Alves Correia (CEPAC), entidade religiosa da qual partiu a denúncia original. Segundo a Agência Ecclesia, o caso foi discutido nesta reunião do FORCIM, que condenou as agressões.

Questionada sobre se as informações contraditórias que se seguiram à primeira denúncia (como o facto de o Ministério da Educação ter dito desconhecer o caso) deixavam a palavra da Igreja em causa, Eugénia Quaresma considerou que não. “Se houve uma transferência de escola e não registaram que a razão foi esta, como é que a escola assume o caso?“, questionou a responsável, assinalando que, num caso assim, “não há provas” documentais do caso.

Para Eugénia Quaresma, este caso mostra a importância da existência de canais de denúncia seguros. “Como é que estão os canais de denúncia para que as pessoas se sintam à vontade?”, pergunta, sublinhando que este é um caso em que “não houve uma denúncia formal” porque a família terá sentido medo de avançar com esse processo, algo que é comum quando “as pessoas se sentem vítimas”. Essa terá sido também a razão pela qual não houve uma “queixa ao Ministério Público” numa primeira fase.

Por outro lado, também o facto de o Ministério Público ter, entretanto, confirmado a receção de uma participação em que a única nacionalidade mencionada — a da mãe da vítima — não é nepalesa não é suficiente para Eugénia Quaresma duvidar do relato inicial. “A mãe pode não ser nepalesa, mas o pai pode ser“, exemplificou a responsável, afirmando que também não conhece os detalhes da história.

“Não tenho motivos para acreditar que não tenha acontecido assim“, destacou Eugénia Quaresma, que lembrou que “todos aqueles que falaram com o CEPAC sabem que aconteceu há uns meses”. A inexistência de um rasto documental faz com que seja “a palavra de uma entidade contra um sistema”, disse Eugénia Quaresma, que salientou a necessidade de “ampliar as boas práticas e os bons exemplos”.

Sublinhando que confia na “bondade” dos portugueses no acolhimento dos imigrantes, Eugénia Quaresma salientou que é necessário ter “uma ação assertiva sobre comportamentos violentos e criminosos”.

O caso surgiu na terça-feira, quando a Rádio Renascença noticiou que um menino nepalês de nove anos tinha sido “vítima de linchamento” numa escola de Lisboa. A notícia da Renascença baseava-se nas declarações de Ana Mansoa, a diretora executiva do Centro Padre Alves Correia (CEPAC), uma instituição da Igreja Católica que se dedica ao acompanhamento de imigrantes em Portugal.

“O filho de uma senhora acompanhada pelo CEPAC, que tem nove anos, e que é uma criança nepalesa, foi vítima de linchamento no contexto escolar por parte dos colegas. Foi filmado e divulgado nos grupos do WhatsApp das crianças”, contou Ana Mansoa àquela rádio, explicando que a criança ficou com “hematomas pelo corpo todo”. Os ferimentos foram tratados pela mãe da criança, que “teve medo e quis evitar ir a um hospital ou centro de saúde”.