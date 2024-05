O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, está “entre a vida e a morte”, dois dias depois de uma tentativa de assassinato que provocou ondas de choque em toda a Europa, disse o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, à rádio pública esta sexta-feira.

“Estamos a rezar pelo primeiro-ministro e a torcer pela Eslováquia”, disse Orban, em declarações citadas pela agência Reuters. “Desejamos-lhe uma rápida recuperação e o seu regresso ao trabalho. Robert Fico está entre a vida e a morte”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Orban disse ainda que, mesmo que Fico recupere, vai ficar sem trabalhar durante meses, numa altura crítica em que se aproximam as eleições para o Parlamento Europeu, previstas para o início do próximo mês. “Estamos perante uma eleição que vai decidir não só sobre os membros do Parlamento Europeu mas que, juntamente com as eleições nos EUA, pode determinar o curso da guerra e da paz na Europa”, disse Orban. “Nessa situação, precisaríamos muito de Robert Fico e de uma Eslováquia pró-paz”.

O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, foi alvejado esta quarta-feira, 15 de maio, à saída de uma reunião do governo, na cidade de Handlova. Um homem disparou várias vezes sobre Fico, atingindo-o no peito e no abdómen.

Entretanto, segundo a Reuters, os médicos eslovacos vão reunir-se na segunda-feira para avaliar o estado de saúde do primeiro-ministro Robert Fico e então discutir a possibilidade de o transportar de Banska Bystrica para a capital, Bratislava, noticiaram os meios de comunicação social locais esta sexta-feira, sem citar fontes.

Fico permanece em estado grave, mas, de acordo com Peter Pellegrini, Presidente da Eslováquia, o primeiro-ministro está estável e já consegue comunicar.