Na Cidade do México, quatro tacos bastaram para dar uma estrela Michelin a este restaurante

Uma modesta taquería de rua na Cidade do México tornou-se, na quarta-feira, a primeira a alguma vez ganhar uma estrela Michelin. O El Califa de León, que mede apenas 3 por 3 metros, está agora na companhia dos outros 18 restaurantes mexicanos aos quais foram atribuídos uma ou duas estrelas Michelin.

O prestigiado guia aponta o “Gaonera taco” com razão principal para atribuição da estrela, descrevendo a receita como “elementar e pura”. “Esta taquería pode ser simples, com apenas espaço suficiente para um punhado de clientes ao balcão, mas a sua criação, o ‘Gaonera taco’, é excecional. Carne de vaca cortada em fatias finas é cozinhada no momento, temperada apenas com sal e uma pitada de lima.”

A barraca de tacos da localidade de San Rafael serve apenas quatro variedades de tacos mas, segundo o guia, são “poucas mas excelentes”. Quando o representante do guia foi presentear Arturo Rivera Martínez com a cobiçada jaqueta Michelin , a AP notou que o chef nem se deu ao trabalho de a colocar, estando demasiado ocupado a preparar a carne para os tacos. Segundo Rivera Martínez, em declarações à AP, não há nenhum segredo sem ser a simplicidade do taco.