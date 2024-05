Produtos financeiros há muitos, claro. E, como em tudo, uns são mais vantajosos ou adequados a determinados perfis de clientes do que outros. Receber o ordenado num Banco é útil no dia a dia e é um dos produtos que mais vantagens lhe oferece. Além de que há ainda a possibilidade de beneficiar das condições especiais que alguns bancos oferecem, como é o caso do ActivoBank, como iremos revelar mais à frente.

Mas para já, e antes de indicarmos as suas vantagens e benefícios, importa perceber o que é que significa exatamente domiciliar o ordenado. Trata-se, no fundo, de optar por um tipo específico de conta à ordem (que se chama Ordenado Activo, no caso do ActivoBank), que pressupõe que o ordenado do cliente (ou a sua reforma ou pensão) seja nela depositado diretamente pela entidade empregadora (ou pela Segurança Social, no caso da reforma) através de transferência bancária.

O que a distingue de outras contas à ordem é precisamente aquilo que podemos considerar como as suas vantagens, que indicamos já de seguida.

1. Facilidade de descoberto

Imagine que está prestes a chegar ao fim do mês e foi ao supermercado. Pensa que ainda tem dinheiro na conta para pagar tudo o que colocou no carrinho, mas enganou-se. Com o Ordenado Activo não tem de enfrentar o constrangimento do cartão recusado, pois poderá ter acesso ao descoberto autorizado pelo banco. Ou seja, é possível antecipar até 100% do ordenado e recebê-lo logo no primeiro dia do mês. Com a antecipação, é possível ter um valor extra disponível para qualquer eventualidade, até ao máximo de 5.000€.

2. Acesso a condições especiais

Alguns bancos oferecem condições especiais aos clientes com Ordenado Activo. Por exemplo, o ActivoBank lançou agora uma campanha na qual disponibiliza a possibilidade de receber na conta até 150€ ou 300€, aos clientes com idade igual ou superior a 18 anos, que entre 1 de maio e 30 de junho de 2024 domiciliem o ordenado numa conta ActivoBank da qual sejam primeiros titulares.

É possível receber um valor total máximo de 150€ ou 300€, até setembro 2024, correspondentes a 20% de cashback das compras efetuadas com qualquer cartão ActivoBank.

Para ordenados líquidos a partir de 900€, o valor mensal de cashback é de 30€ (total de 150€ até 09/2024) e de 60€ para ordenados até 2.000€ (total de 300€ até 09/2024).

3. Rentabilizar o dinheiro de outra forma

Receber o ordenado na sua conta ActivoBank desbloqueia oportunidades de investimento rápido. Descubra o Depósito Novo Ordenado AB, com uma atrativa taxa de juro de 3,50% TANB e 2,52% TANL, prazo de 90 dias e montantes flexíveis de 100€ a 100.000€. Ou opte ainda pela Poupança Ordenado AB, com 2,50% TANB e 1,80% TANL, prazo de 30 dias, renovável até 5 vezes. Com montante mínimo de 25€, oferece juros mensais e mobilização antecipada.

4. Comodidade

A comodidade oferecida pela domiciliação do ordenado é inegável, tendo em conta que o vencimento é creditado na conta diretamente pela entidade patronal (ou pela Segurança Social, no caso da reforma), ficando automaticamente disponível, sem haver necessidade de deslocações ao balcão ou de efetuar transferências interbancárias.

Como aderir ao Ordenado Activo do ActivoBank?

Basta entregar o NIB/IBAN da conta ActivoBank à entidade empregadora ou, caso se trate de reforma/pensão, à Segurança Social, para que o ordenado/reforma/pensão passe a ser transferido para essa conta.

O comprovativo de NIB/IBAN está na app ActivoBank, após o login, em:

Conta à Ordem > Ver detalhe > Detalhes. Também no Site, após o login, em Mais Operações > Informação Conta.

Outra forma de domiciliar o ordenado no ActivoBank é através da app: no canto inferior direito clicar em: Mais > Ordenado Activo > Domiciliar Ordenado > Enviar E-mail.

Para além disto e para simplificar ainda mais o processo de domiciliação de Ordenado, o ActivoBank disponibiliza um email com todas as condições, pronto a enviar para a sua entidade empregadora.

Agora que já conhece todas as vantagens de domiciliar o ordenado, informe-se junto do ActivoBank e consulte o Regulamento da campanha em Ordenado Activo.