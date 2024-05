Depois de vários anos desconfiado de que podia encontrar trufa negra em Portugal, só em 2023 é que o chef Tanka Sapkota começou o seu trabalho de exploração no terreno, que o levou, durante semanas, a percorrer zonas estratégicas do país. Este ano, o chef nepalês viu as suspeitas concretizadas com a descoberta de cerca de 15 quilos de trufa negra de verão em solo nacional. É a primeira vez que o fungo é encontrado no país.

“Até ao momento, encontrámos cerca de 15 quilos de trufa negra na zona de Alenquer e proximidades. Foi uma descoberta surpreendente que nos deixou bastante entusiasmados e convictos de que haverá muito mais quantidade em solo português”, afirmou o chef Tanka Sapkota, chef executivo dos restaurantes Come Prima, Forno D’Oro, Il Mercato e Casa Nepalesa, em Lisboa.

Ao lado de Sapkota, durante a exploração, estiveram duas cadelas pisteiras e o caçador de trufas italiano Giovanno Lungo, em parceria com o Ministério da Agricultura, Ministério do Ambiente, Instituto Superior de Agronomia e as Universidades de Évora, Coimbra e Lisboa.

A identificar esta trufa negra de verão em laboratório, estiveram envolvidas entidades académicas e científicas, nomeadamente a Universidade de Évora, o Instituto Nacional de Agronomia (ISA) e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV).

“Ainda estamos a estudar esta trufa, mas há a possibilidade de ter características que a tornam única em solo português. Só depois destas pesquisas saberemos como cultivá-la noutros locais do país. Isto seria uma excelente notícia para Portugal, com a possibilidade de exploração desta iguaria, colocando-nos na rota turística dos apreciadores desta maravilhosa matéria-prima”, afirmou o chef.

“Analisámos diversos exemplares e observámos os seus esporos e estamos convencidos que se trata de uma trufa de verão (Tuber aestivum)”, continuou Celeste Santos e Silva, do Departamento de Biologia na Universidade de Évora.

Para o presidente da Câmara Municipal de Alenquer, onde a trufa foi encontrada, esta é uma importante descoberta para Portugal que “poderá ter uma grande relevância a nível económico para o nosso país”. “Para o município de Alenquer, particularmente, coloca-nos mais uma vez no mapa”, acrescentou.