Elon Musk está a oferecer visitas guiadas exclusivas à fábrica da Tesla durante o próximo mês aos 15 acionistas que vão votar no seu pacote salarial de 56 mil milhões de euros. Com esta medida, Musk pretende reunir o apoio dos acionistas e garantir este pacote, rejeitado por um tribunal.

O resultado desta votação será divulgado na reunião anual da empresa, dia 13 de junho, como avançado pelo Reuters. A votação será também um sinal à liderança de Musk, visto que os acionistas temem que os outros projetos e compromissos do empresário estejam a ocupar demasiado o seu tempo, bem como os seus comentários controversos, podendo prejudicar as vendas e a reputação da Tesla.

A direção da empresa considerou crucial que este valor fosse aprovado, de forma a garantir que Musk dá prioridade à Tesla sobre outros projetos e compromissos, apelando ainda ao voto dos acionistas: Dont delay, vote today! (“Não adiem, votem hoje!” em português).

O valor recorde do pacote salarial de Musk — estabelecido em 2018 — foi rejeitado por um juiz que considerou que este estava a ser negociado por diretores ‘em dívida‘ para com ou sob influência de Musk.

As visitas guiadas serão à empresa da Tesla no Texas, onde os acionistas poderão ver as linhas de produção dos modelos Cybertrucks e carros Y da empresa.

De acordo com Nell Minow, vice-presidente da ValueEdge Advisors, esta medida é um “esforço posterior para convencer investidores do setor de retalho.”

Segundo a S&P Global Market Intelligence, 44% das ações ordinárias da Tesla pertence a acionistas externos, incluindo acionistas do setor de retalho, a percentagem mais elevada das 10 maiores empresas da S&P 500.

“Creio que isto só evidencia a sua soberba, pensar que de alguma forma a sua presença vai dar-lhe os resultados que pretende. Não acredito que consiga mudar o voto de ninguém ao fazer isto”, declarou o consultor da firma Glass Lewis, enquanto apelava aos acionistas a que não aprovassem o pacote de Musk, frisando os seus outros projetos que consumiam de forma “extraordinária” o seu tempo.

Kristin Hull, fundador da Tesla e investidora da Nia Impact Capital, votou contra este pacote, garantindo que o foco de Musk não era “só a Tesla”.

Musk, a terceira pessoa mais rica do mundo, é também CEO da SpaceX, comprou o Twitter (agora X) em 2022 e fundou uma empresa de inteligência artificial, xAI, que angariou 6 mil milhões de dólares no último ano.

Atualmente, Musk é dono de 13% das ações da Tesla. Mas,ao pertencer à empresa, pode comprar ações por um preço predeterminado, o que lhe permitiria chegar a ser dono de 22% das ações da empresa.

Caso não obtenha 25% dos votos, o empresário ameaçou desenvolver produtos de inteligência artificial fora da Tesla.

A construção de projetos de inteligência artificial fora da Tesla podia prejudicar gravemente o valor da empresa, que se apoia sobretudo nos seus carros com condução automática. Musk clarificou ainda que a Tesla “não valeria praticamente nada” sem o seu sistema de auto-condução.