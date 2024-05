Carlos III vai estar presente na cerimónia Trooping the Colour, no próximo dia 15 de junho, avança a Vanity Fair com informação do Palácio de Buckingham. O Rei queria muito assistir a este evento, terá a companhia da rainha Camila e espera-se que também do príncipe William. Kate será, provavelmente, a ausência mais notada. Trata-se de uma tradição com mais de 260 anos e é uma parada militar que assinala a celebração oficial do aniversário do soberano. Habitualmente, é um dos pontos altos do calendário da família real e uma oportunidade de a vermos reunida na varanda do palácio.

Durante a cerimónia de 2023, o Rei passou revista às tropas a cavalo e, segundo a revista, queria fazer o mesmo este ano. Embora tenha tido o consentimento da sua equipa médica para estar presente no evento, a revista das tropas será feita numa carruagem Landau, puxada por cavalos e na qual deverá estar acompanhado pela rainha.

A outra figura da família real muito aguardada nesta cerimónia é a da princesa de Gales, contudo, segundo escreve a correspondente real da Vanity Fair, Kate não irá estar presente neste evento, uma vez que continua afastada da vida pública devido aos seus tratamentos de quimioterapia. Num dos eventos relacionados com esta cerimónia que estava marcado para o fim de semana anterior à parada do Rei, Kate teria pela primeira vez um papel de revista de tropas enquanto coronel da guarda irlandesa — o jornal britânico Telegraph noticiou esta quinta-feira que Kate não vai estar presente.

Espera-se também a presença do príncipe William. Ainda não há confirmação se os pequenos príncipes de Cambridge, George, Charlotte e Louis, estarão presentes ou ausentes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Trooping the Colour é uma parada militar para celebrar o aniversário oficial do soberano. Durante o reinado de Isabel II este evento acontecia num sábado no início de junho para que o bom tempo permitisse ao público desfrutar da festa de aniversário da Rainha, embora a sua data de aniversário fosse 21 de abril. No reinado de Carlos III parece manter-se a tradição. Em 2023 a festa aconteceu a 17 de junho e este ano está marcada para dia 15 do referido mês, embora o Rei faça anos a 14 de novembro.

Este ano haverá três sessões desta parada: uma a 1 de junho que será revista pelo major general Bowder. Uma segunda a 8 de junho e para a qual a princesa de Gales, coronel da guarda irlandesa, foi convidada a passar revista às tropas, mas o Palácio de Buckingham já fez saber que será o tenente general James Bucknall a fazê-lo.

A terceira sessão acontece a 15 de junho para o Rei Carlos III, segundo se pode ler no site deste evento. Esta última será a parada de aniversário do Rei. Habitualmente, conta com centenas de soldados e cavalos, com um desfile da família real em charrete e a cavalo e, por fim, o aceno na varanda do Palácio de Buckingham.

A 5 de fevereiro, Carlos III anunciou ao mundo que lhe tinha sido diagnosticado um cancro e que iria afastar-se dos compromissos públicos para fazer tratamentos de quimioterapia. O palácio não voltou a dar novidades sobre os tratamentos, mas o Rei regressou aos atos públicos no final do passado mês de abril. A situação da princesa de Gales é, de momento, mais reservada. Kate não aparece em eventos públicos desde a missa de Natal. Depois de ter sido submetida a uma cirurgia abdominal em janeiro, só viria a ser vista num vídeo divulgado a 22 de março no qual anunciou que iria submeter-se a quimioterapia preventiva para um diagnóstico de cancro e, portanto, manter-se-ia afastada do olhar dos súbditos.