Esta segunda-feira falamos da possível escolha de António Costa para um lugar europeu. Os líderes europeus têm Hoje um jantar em Bruxelas onde deverão discutir os nomes que vão presidir a Comissão Europeia e ao Conselho Europeu. Um desses nomes é António Costa e a sua escolha pode ser uma moeda de troca para o apoio dos socialistas a Úrsula von der Leyen. Será que a escolha de António Costa para esse lugar é uma escolha acertada? Será que António Costa vai fazer esquecer o desastroso mandato de Charles Michel? E para Portugal será que ter um português num lugar europeu é importante para o nosso país ou é só é só mais um dos nossos provincianismos?

