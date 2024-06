O Banco de Inglaterra decidiu esta quinta-feira manter as taxas de juro diretoras no Reino Unido em 5,25%, o nível mais alto em 16 anos, apesar de ter atingido em maio o objetivo de reduzir a inflação para 2%.

Os economistas estavam a contar com esta decisão, apesar de se esperar que o banco central comece a baixar as taxas diretoras em breve.

Esta é a última decisão do Banco de Inglaterra sobre as taxas de juro antes das eleições gerais de 4 de julho, para as quais todas as sondagens apontam para uma derrota dos conservadores do primeiro-ministro Rishi Sunak e uma vitória dos trabalhistas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A inflação homóloga do Reino Unido desacelerou para 2% em maio, contra 2,3% em abril, atingindo o objetivo estabelecido pelo Banco da Inglaterra pela primeira vez em quase três anos, informou na quarta-feira o Office for National Statistics (ONS).

A inflação atingiu o nível mais baixo em quase três anos, desde que se situou pela última vez em 2% em julho de 2021, antes do posterior aumento alimentado pela crise do custo de vida.

A próxima reunião de política monetária do Banco de Inglaterra realiza-se em 1 de agosto.