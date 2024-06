O treinador português Álvaro Pacheco foi demitido nesta quinta-feira do comando técnico do Vasco da Gama, anunciou o atual 17.º classificado do campeonato brasileiro de futebol nas suas redes sociais.

“O Vasco da Gama comunica que Álvaro Pacheco e a sua comissão foram ‘desligados’ do comando técnico da equipa. O clube agradece aos profissionais e deseja sorte na sequência de suas carreiras”, pode ler-se na nota divulgada na rede social X, na qual o clube do Rio de Janeiro dá conta ainda de que Rafael Paiva, técnico dos sub-20 do clube, vai assumir o comando interinamente.

Álvaro Pacheco foi anunciado em 21 de maio último como novo treinador do Vasco da Gama, tendo permanecido no cargo pouco mais de um mês, período no qual averbou três derrotas e um empate para o campeonato, resultados que ditaram a saída do técnico, que tinha rendido o experiente Ramón Díaz.

O treinador, de 52 anos, tinha terminado a ligação ao Vitória de Guimarães a uma jornada do final da I Liga portuguesa, depois de ter assumido o comando da equipa à oitava jornada e de a ter conduzido ao quinto lugar da competição.

Esta foi a segunda experiência do técnico fora de Portugal, a primeira enquanto treinador principal, já que, em 2018, foi adjunto de Filipe Ribeiro nos lituanos do Lietava Jonava.

Além do Vitória de Guimarães, Pacheco orientou também Estoril Praia, no início da época passada, e Fafe, mas foi no Vizela que se notabilizou, entre 2019 e 2022, liderando os vizelenses em três subidas de divisão consecutivas, do Campeonato de Portugal à I Liga.