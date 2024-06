O Palácio Rosa, conhecido por ser propriedade da família Espírito Santo, foi vendido por 14 milhões de euros. A notícia é avançada este domingo pelo Correio da Manhã. O negócio foi concluído em 2023 com a venda da Casa dos Pórticos – Sociedade de Administração de Bens, que detinha o imóvel.

A venda, avança o CM, teve o aval do Tribunal Central de Instrução Criminal, onde decorreu a fase de instrução do caso BES/GES, assim como do Ministério Público (MP).

O comprador, acrescenta o mesmo jornal, é a Davis Investment Holdings, uma empresa norte-americana constituída no estado do Delaware. A casa chegou a estar no mercado em 2019 por 20 milhões de euros mas a venda falhou. Em 2022 voltou a ser posta à venda, desta vez por 16 milhões de euros. O negócio acabou por ser concluído por um valor mais baixo.

Do valor da venda, 2,8 milhões de euros foram arrestados por ordem do Tribunal Central de Instrução Criminal no âmbito do processo BES/GES. O valor substitui o arresto dos 20% do imóvel que são detidos pela mulher de Ricardo Salgado, e que lhe foram doados pelo antigo banqueiro.