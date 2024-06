O treinador, o diretor desportivo e o capitão da equipa de futebol do Sporting lamentaram esta sexta-feira a morte do antigo jogador Manuel Fernandes, que qualificaram como uma inspiração e uma figura incontornável do clube.

Rúben Amorim, o treinador da equipa de futebol que esta época se sagrou campeã nacional, referiu-se a Manuel Fernandes como “um campeão no futebol e na vida”, e deixou uma promessa: “Tentaremos honrar o seu legado“.

“Manuel Fernandes deixa um vazio enorme no nosso clube. É uma figura incontornável na história do Sporting, um ídolo de gerações. Tive o privilégio de partilhar vários momentos com ele, sobretudo nos últimos anos. Conheci alguém não só apaixonado pelo seu Sporting, mas também um homem com muitos amigos”, afirmou o técnico, numa mensagem divulgada pelo clube de Alvalade.

O antigo jogador e atual diretor desportivo dos ‘leões’, Hugo Viana, garante que Manuel Fernandes “foi e continuará a ser uma referência para muitos” e destacou a forma como sempre viveu o clube, confessando que “mesmo numa fase difícil foi uma inspiração para todos”.

“Recordo o último treino que vimos da equipa A, falámos de alguns episódios da sua carreira, era um prazer ouvi-lo. A conversa sobre os jogadores, a confiança que tinha no campeonato, a paixão pelo Sporting. Guardarei sempre esses momentos e tudo o que nos deu. Obrigado, Manuel”, disse ainda Hugo Viana.

O defesa uruguaio Sebastián Coates, capitão da equipa, lembrou que Manuel Fernandes “sempre defendeu o clube e suas crenças com honestidade e lealdade”, e acrescentou: “Tive o prazer de o conhecer, sempre disponível, amável e com vontade de ajudar toda a gente. Deixa um legado que ficará para sempre! Obrigado, eterno capitão!”.

O ex-futebolista e treinador Manuel Fernandes morreu na quinta-feira aos 73 anos, vítima de um cancro.

Manuel Fernandes, nascido em Sarilhos Pequenos, na Moita, em 5 de junho de 1951, notabilizou-se como jogador, sobretudo, ao serviço do Sporting, entre 1975/76 e 1986/87, tendo passado ainda por Sarilhense, CUF e Vitória de Setúbal.

Pela seleção principal, o jogador que conseguiu um ‘póquer’ nos 7-1 do Sporting ao Benfica, em 1986/87, disputou 30 jogos, com sete golos.

Após concluir a carreira como jogador, Manuel Fernandes manteve-se ligado ao futebol, como treinador, orientando Vitória de Setúbal, Estrela da Amadora, Ovarense, Sporting, Campomaiorense, Tirsense, Santa Clara, Penafiel e União de Leiria, sendo que, pelo meio, treinou em Angola, no ASA.