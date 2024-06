Está inaugurada a melhor altura do ano para os fãs de ciclismo. A Volta a França marca o início de um verão repleto de desporto velocipédico. Como não podia deixar de ser, a grande partida voltou a acontecer no exterior do território francês, com Itália a abrir as hostilidades pela primeira vez. Esse era uma das primeiras particularidades de um Tour que se espera atípico.

Ao contrário do que é tradicional, a chegada deste ano da Volta a França não acontecerá em Paris, por motivos de segurança que se prendem com a realização dos Jogos Olímpicos. Para o fim está reservado um contrarrelógio entre o Mónaco e Nice, que poderá ser essencial para as contas finais da prova. Para os especialistas, este poderá ser o melhor Tour de sempre, já que tem presentes os quatro melhores voltistas da atualidade, conhecidos como canibais: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Remco Evenepoel. Contudo, os três últimos caíram na Volta ao País Basco e a sua forma física é uma incógnita. Em sentido inverso, o esloveno da UAE Emirates vem de triunfar na Volta a Itália e quer fazer dobradinha, algo que não acontece desde 1998, com Marco Pantani.

João Almeida estreia-se na Grande Boucle e é um sério candidato a terminar no top 10. Apesar de estar ofuscado por Pogacar e pelos quatro grandes, o português aparece na segunda linha do pelotão e pode ter liberdade na Emirates para lutar por uma vitória de etapa. “Nunca fiz a Volta a França, acho que é diferente das outras grandes Voltas. É a maior prova do ciclismo. Mas, sinceramente, hoje em dia, as corridas são tão disputadas e tão difíceis todas que, no fundo, é só mais uma corrida. Espero estar bem. É um sonho realizado, sem dúvida”, partilhou o corredor à agência Lusa. A par de Almeida, Rui Costa, que já venceu três etapas do Tour e é o atual campeão nacional de fundo, e Nelson Oliveira completam o contingente português.

A 111.ª edição da Volta a França é ainda especial para Romain Bardet. O francês da dsm-firmenich vai terminar a carreira em junho de 2025, pelo que esta será a sua última presença no Tour. Nos últimos anos, o trepador assumiu-se como uma das grandes aspirações francesas à conquista da prova, mas o máximo que conseguiu foi um segundo lugar, em 2016. Sem o reformado Thibaut Pinot e Julian Alaphilippe, que está a preparar os Jogos Olímpicos, Bardet volta a assumir-se com a figura de proa dos franceses nesta edição.

Outra das grandes história desta Volta a França prende-se com a presença de Mark Cavendish. Aos 39 anos, o britânico está de regresso à competição onde mais foi feliz com um único objetivo: somar a 35.ª vitória e destronar o mítico Eddy Merckx no número de vitórias em etapas. Dado o percurso montanhoso, que o próprio considerou “o mais duro de sempre”, a tarefa não se perspetiva fácil, mas com uma equipa feita à sua medida, as oportunidades não vão voltar.

???? 7 ascensions au programme aujourd’hui, pour 3 600m de D+ ???? ???? Un maximum de 23 points à prendre aujourd’hui. Qui voyez-vous endosser le maillot à pois ce soir ? ⚪️????#TDF2024 pic.twitter.com/R1mYsUzf2G — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) June 29, 2024

Com partida de Florença – local onde Rui Costa se sagrou campeão do mundo – e chegada a Rimini, a primeira tirada contou com sete contagens de montanha e colocou desde logo os homens da geral à prova. Contudo, os incidentes aconteceram ainda antes da partida, com Jan Hirt (Soudal-QuickStep) a proporcionar a primeira queda desta edição, quebrando três dentes ao ser atingido pela mochila de um adepto. Com a etapa em andamento, o calor acabou por causar dificuldades ao pelotão e Cavendish (Astana) foi um dos mais afetados, acabando por ficar para trás ainda na primeira subida.

There 100 rules for the team but one with backpack made crashing jan Hirt between the signings and the bus. ????????????.

3 teeth broken pic.twitter.com/gth0T4AqDH — Patrick Lefevere (@PatLefevere) June 29, 2024

A desvantagem acabou por ser gerida com pinças e não resultou em males maiores, mesmo com o companheiro Michele Gazzoli a proporcionar o primeiro abandono desta Grande Boucle. Mais à frente, o pelotão também controlou a vantagem da fuga, que chegou a contar com nove elementos, contando com o trabalho da EF Education-EasyPost, de Rui Costa, e da Emirates. Contudo, a 50 quilómetros do fim e na antepenúltima subida do dia, Bardet saltou do pelotão e juntou-se a Valentin Madouas (Groupama-FDJ) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) na frente da corrida, contando com a ajuda do companheiro Van den Broek. Ben Healy (EF Education-EasyPost) também tentou sair do pelotão, embora sem o mesmo sucesso.

Na parte final da corrida, a equipa de Rui Costa assumiu a perseguição ao grupo da frente, que acabou por ficar reduzido aos corredores da dsm-firmenich, mas a vantagem teimou em não desaparecer. Na reta da meta, o português ainda tentou fechar o espaço, mas Bardet conseguiu mesmo triunfar e vestir a primeira amarela deste Tour. Os pelotão chegou cinco segundos depois, não havendo diferenças entre os canibais que perderam assim a primeira oportunidade de medirem forças. Rui Costa (39.º) e João Almeida (43.º) também chegaram no grupo principal, ao passo que Nelson Oliveira (64.º) perdeu quase 19 minutos.