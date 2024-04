Em atualização

Aquilo que deveria ser mais um dia de espectáculo na Volta ao País Basco e no ciclismo em geral tornou-se sobretudo um momento de preocupação e expetativa para perceber o impacto que poderá ter ao longo da época: Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Primoz Roglic, três dos principais corredores da atualidade, tiveram uma arrepiante queda na quarta etapa após saída de estrada e têm ferimentos graves.

Ainda não são conhecidas mais informações sobre a extensão das lesões de cada um dos corredores, estando agora cada uma das equipas a avaliar os seus corredores para divulgar depois o respetivo boletim clínico. Roglic, que está a fazer a temporada de estreia na Bora, era o líder da classificação geral da Volta ao País Basco com sete segundos de vantagem sobre Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) e 14 de Jonas Vingegaard (Team Visma), que estava na quinta posição atrás de Mattias Skjelmose e Juan Ayuso. O dinamarquês e o belga foram dois dos corredores que foram levados para o hospital de ambulância.

ITZULIA IS CURSED! Vingegaard and Roglic crashed and seem badly injured. So, so sad. #Itzulia2024 pic.twitter.com/w5kAbqBLCX

Jonas Vingegaard and Remco Evenepoel among the riders being taken to the hospital.

Hoping for the best for everyone involved. #Itzulia2024 pic.twitter.com/M8e1YRv7In

— NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) April 4, 2024