Esta terça-feira olhamos para o primeiro frente a frente entre Joe Biden e Donald Trump. O primeiro debate das eleições presidenciais nos Estados Unidos foi na passada quinta-feira, mas continua a ocupar a primeira página dos jornais e a abertura dos noticiários. A prestação de Joe Biden, que apareceu confuso, baralhado e muitas vezes sem capacidade para responder ao seu adversário, reforçou a convicção de que o atual Presidente está demasiado velho, Estará mesmo mentalmente diminuído, sem condições para ocupar de novo cargo. A apenas 7 semanas da Convenção democrata, o partido divide sobre a estratégia a seguir: se alguns defendem a necessidade de encontrar outro candidato, figuras de peso procuram desvalorizar a má prestação de Biden. Hoje, no Contra-Corrente, queremos perceber como foi possível chegar aqui e se, como pede a imprensa americana, ainda é possível substituir o Presidente incumbente como adversário de Donald Trump. Biden não tem condições para ser o candidato democrata?

