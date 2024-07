A mudança de tez de Joe Biden entre o debate presidencial contra Donald Trump e as recentes declarações públicas a propósito da decisão do Supremo Tribunal sobre a imunidade presidencial da Casa Branca está a ser destacada nas redes sociais depois de ter sido o próprio Trump, a, sem qualquer comentário adicional, partilhar uma imagem do Presidente dos EUA.

Na fotografia partilhada pelo ex-Presidente na Truth Social, a sua própria rede social, as semelhanças entre a cor de pele do próprio Donald Trump, conhecido pelo bronze e maquilhagem em tons alaranjados, e a cor de pele de Joe Biden são evidentes.

No entanto, a foto partilhada pelo candidato republicano parece ter sido editada com elevado grau de saturação de modo a alaranjar a imagem. Os vídeos e fotografias do momento em que Biden surge a falar em público esta segunda-feira mostram que, apesar de visivelmente mais bronzeado não está com um tom tão laranja como Trump parece querer fazer acreditar.

No debate presidencial da semana passada, que deixou os democratas preocupados com a capacidade de Joe Biden para enfrentar uma campanha eleitoral e um novo mandato, o Presidente norte-americano surgiu com um tom de pele muito claro. Segundo revelou o New York Times, a partir de uma fonte próxima, os familiares de Biden ficaram desagradados com o facto de Biden, que chegou ao debate em Atlanta com um bronzeado de verão, “ter sido maquilhado para parecer pálido”.

Quatro dias depois, Biden surgiu em público com uma tez mais escura, que está agora a ser associada ao gosto de Trump pelo bronzeado falso.

O desempenho hesitante de Biden no debate televisivo reacendeu as preocupações sobre a sua idade e capacidade mental. Kate Bedingfield, antiga diretora de comunicação de Biden, classificou a sua prestação como “uma desilusão” e o antigo conselheiro de Obama David Axelrod, referiu mesmo a necessidade de haver um debate interno sobre se Biden deve continuar ou não com a campanha para as eleições que decorrem a 5 de novembro.

Desde então, a sua campanha tem afirmado que Biden não se vai demitir e que os meios de comunicação social têm empolado a sua idade avançada: 82 anos. A decisão de Biden de fazer uma declaração inesperada a partir da Casa Branca, às 19h45 locais de segunda-feira, foi interpretada como uma resposta às alegações de que não consegue trabalhar depois das 16h00 por estar muitas vezes demasiado cansado, destaca o The Telegraph.