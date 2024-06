Estados Unidos. Após debate desastroso que deixou democratas em pânico, conseguirá Biden resistir?

Quando partiu para o debate na CNN na quinta-feira à noite, Joe Biden sabia que o esperavam 90 minutos de um teste à sua resistência física. Aos 81 anos, o atual Presidente dos EUA, que não consegue esconder uma imagem de grande fragilidade, recandidata-se a um segundo mandato que, se vencer, irá terminar quando tiver 86 anos. Por isso, a idade tem sido um tema que os oponentes de Biden não têm deixado escapar — têm aproveitado cada pausa, cada hesitação, cada atrapalhação e cada gafe para sugerir que o octogenário não tem capacidade para (voltar a) liderar o governo norte-americano.

No debate desta quinta-feira, Biden tinha como missão central evitar que o assunto da idade dominasse a discussão. Mas falhou — e falhou de forma tão evidente que, dentro do Partido Democrata, já se multiplicam as vozes que pedem a Biden que se afaste e permita a escolha de outro candidato. Durante 90 minutos, o atual Presidente dos EUA apresentou-se com uma voz frágil, hesitou múltiplas vezes, confundiu temas, atrapalhou-se frequentemente ao tentar completar as frases que trazia ensaiadas (para um frente a frente para o qual não era permitido levar apontamentos) e deixou a porta aberta para Donald Trump, que só tem menos três anos, usasse o tema da idade como quis. A certa altura, Trump, que conseguiu manter-se disciplinado durante o debate, respeitando os tempos e falando de modo mais claro do que o oponente, não resistiu mesmo à ironia, quando Biden se atrapalhou ao tentar terminar uma frase: “Não percebi o que é que ele disse no final dessa frase. Acho que nem ele sabe o que disse.”

No final do debate, é improvável que algum espectador tenha ficado mais esclarecido em matéria de substância política, já que a discussão baixou de nível várias vezes, com frequentes ataques pessoais diretos e até com uma bizarra discussão sobre quem joga melhor golfe, quando os dois candidatos foram questionados sobre o seu estado de saúde. Mas, em termos de desempenho (que é o principal objetivo destes frente a frente, montados como autênticos espetáculos televisivos), Joe Biden perdeu uma oportunidade decisiva para mostrar que tem reais capacidades para voltar a assumir a presidência. Na manhã desta sexta-feira, as manchetes de todos os jornais norte-americanos visavam diretamente o mau desempenho de Joe Biden, que ofuscou o facto de, no debate, Trump ter mentido a um ritmo impossível de acompanhar pelos fact-checkers.

Democratas em pânico

Nos minutos que se seguiram ao debate, a imprensa norte-americana deu conta do “pânico” em que ficou o Partido Democrata. A CNN veiculou os comentários de vários altos dirigentes democratas, que falaram sob anonimato, a propósito do frente a frente com Trump. “Biden parece e soa terrível. É incoerente”, disse uma das fontes, que trabalhou com Joe Biden no governo. “Horrível”, disse outro. “Estamos f******”, resumiu ainda um terceiro. “É difícil argumentar a favor de Biden ser o nosso nomeado”, acrescentou um quarto.

O debate da CNN tem uma particularidade que se pode revelar fundamental para esta situação: pela primeira vez, o frente a frente foi organizado por uma estação de televisão a título individual e não pela Comissão para os Debates Presidenciais, uma estrutura independente que é patrocinada pelos dois principais partidos norte-americanos e que tem como missão organizar este tipo de debates eleitorais. Depois de os dois partidos terem discordado das propostas originais daquela comissão, acabaram por alinhar nesta solução que inclui dois debates organizados pelas televisões: o primeiro foi na CNN esta quinta-feira; o segundo é na ABC News a 10 de setembro. Um detalhe: este debate aconteceu antes das convenções dos dois partidos que vão formalizar os nomes de Trump e de Biden como candidatos presidenciais. A convenção republicana acontece entre 15 a 18 de julho e a convenção democrata entre 19 a 22 de agosto.