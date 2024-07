Reconhecer a influência de bons hábitos alimentares e de um estilo de vida saudável no eixo cérebro-intestino é um primeiro passo para equilibrar níveis de stress, para melhorar o humor e a função cognitiva.

Uma dieta equilibrada e saudável pode promover um microbioma intestinal diversificado e saudável, o que pode ter efeitos benéficos na função cerebral e no bem-estar mental. Por outro lado, uma dieta desequilibrada, rica em alimentos processados, gorduras saturadas e açúcares refinados, pode promover um microbiota intestinal disfuncional, associado a inflamação e stress oxidativo, que, por sua vez, pode afetar negativamente a função cerebral e contribuir para estados de ansiedade ou depressivos!

É um facto: o stress e a ansiedade podem ter um impacto significativo no sistema digestivo e na saúde do mesmo, mas a situação inversa também é verdadeira, porque se o intestino não funciona impacta o humor, a energia, e felicidade!

Por isso não hesite se chegar à conclusão que está na altura de assumir mudanças dietéticas e também comportamentais. O corpo e a mente agradecem!

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Modificação da microbiota pelo consumo de probióticos, posbióticos ou prebióticos

É uma oportunidade de prevenção de muitas doenças ligadas à dieta e ao estilo de vida ocidentais, sobretudo as relacionadas com alterações metabólicas. Atualmente, estão a ser desenvolvidos produtos alimentares submetidos ao processo de tindalização para eliminar bactérias vivas e que, ao mesmo tempo, preservam os componentes benéficos produzidos durante a fermentação.

Tindalização, o que significa?

A tindalização é um método de esterilização concebido por Jonh Tyndall feito através de aquecimentos intermitentes, intercalados por períodos de arrefecimento, que permite salvaguardar os nutrientes e as qualidades organoléticas do produto.

Bifidobactérias

Bifidobactérias são um grupo de bactérias probióticas que habitam naturalmente o trato gastrointestinal, ajudando na digestão, no fortalecimento do sistema imunológico e no combate as bactérias patogénicas.

A nutrição oferece um potencial enorme para modulação intestinal para melhorar a qualidade de vida e a longevidade, mas não se esqueça que deve andar de mãos dadas com comportamentos e rotinas saudáveis!