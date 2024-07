Projetos de média locais dirigidos para a comunidade brasileira em Portugal apostam na rádio e em plataforma de internet, como a Zuca Tuga, nascida no mundo académico e a transformar-se agora em rádio comercial, segundo o seu responsável.

Os projetos que têm como público alvo os imigrantes brasileiros em Portugal não são só a nível nacional, mas também a nível local.

Um destes projetos é o da rádio Zuca Tuga, em Coimbra, que nasceu no mundo académico, mas está a transformar-se numa rádio comercial e a procurar patrocínios e parceiros, contando já com interesses de uma empresa do Brasil, segundo o seu diretor, Filipe Rocha.

A Zuca Tuga “vai continuar. Passou de um projeto académico para um projeto de vida também, dados os resultados e acontecimentos que ocorreram ao longo desse tempo”, disse o diretor, referindo como exemplo a pandemia, que levou a que realizasse um concurso de música que lhe deu audiências, e o crescimento da comunidade brasileira em Portugal.

“Agora, a gente está reestruturando a rádio, os programas, tudo o mais, e o próximo passo é daí obter um patrocínio, para que a gente consiga, aí sim, nos modos comerciais, ampliar a audiência e fazer ações mais incisivas”, afirmou Filipe Rocha.

Segundo aquele responsável, “já existe um modelo de negócio para isso” e “negociações com eventuais patrocinadores” e parceiros, e o interesse vem de investidores do Brasil.

A previsão de Filipe Rocha é que a nova rádio, com novos programas e conteúdos, comece a funcionar “no verão de 2025”.

Mas o grande objetivo é manter a Zuca Tuga como “um polo de sistematização de recursos de alto impacto e baixos custos, para que isso possa ser transferido para outras comunidades e estas possam desenvolver autonomamente” o mesmo tipo de projeto virado para a educação, cidadania, digital, para o desenvolvimento.

A web rádio Zuca Tuga, que resulta de um projeto de doutoramento entre a Universidade de Coimbra e a Universidade de São Paulo, nasceu em 2020 com a ambição de ter a comunidade brasileira em Portugal como co-produtora do projeto, participando nas rubricas e produzindo programas.

O projeto de doutoramento era de Felipe Rocha, que dirige a rádio desde 2020, e está agora a poucos meses de ser entregue.

O advogado luso-brasileiros Bruno Guttman teve um programa na Rádio Antena Minho para imigrantes de língua portuguesa há poucos meses, que acabou por ser muito virado para a comunidade brasileira, como o próprio admitiu à Lusa e quer retomá-lo noutra plataforma.

Quatro meses depois de começar o programa, o advogado teve de o suspender, por razões familiares, mas não desistiu da ideia. E quer agora retomá-lo numa plataforma de internet.

Bruno Guttman lembrou, numa conversa com a Lusa, que neste momento, Braga tem uma comunidade de brasileiros que, segundo estimativas, incluindo da Câmara Municipal, oscila entre 6 a 10% da população daquela cidade.

“A ideia é retomar ainda esse ano (…), talvez numa plataforma de internet para poder veicular em todos os países e facilitar isso”, sublinhou, explicando que a sua ambição com este projeto é idêntica à que tinha no anterior programa, chegar à comunidade de língua portuguesa.

A ideia do advogado é criar um programa independente de uma rádio local, num formato de videocast.