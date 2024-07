Foi há pouco mais de 12 anos, no primeiro dia de julho de 2012. Em Kiev, com Pedro Proença a arbitrar, David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres e Juan Mata carimbaram a goleada da Espanha de Vicente del Bosque contra a Itália de Cesare Prandelli e conquistaram o Campeonato da Europa — quatro anos depois do último, dois anos depois do Campeonato do Mundo. 12 anos depois, Espanha está de volta à final da competição.

Com a vitória desta terça-feira contra França, em Munique, os espanhóis garantiram a quinta final europeia da própria história: sendo que só perderam uma, no Euro 1984, precisamente contra os franceses que agora saíram derrotados. A equipa de Luis de la Fuente é a primeira de sempre a alcançar seis triunfos num Campeonato da Europa, já que venceram todos os jogos disputados até agora, e já igualou o próprio registo máximo ofensivo na competição, com os mesmos 13 golos do Euro 2020.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pelo meio, Lamine Yamal tornou-se o jogador mais novo de sempre a marcar num Campeonato da Europa, superando a marca do suíço Johan Vonlanthen, que no Euro 2004 tinha marcado com 18 anos e quatro meses. O avançado do Barcelona assinou um grande golo ainda na primeira parte e foi naturalmente eleito o melhor em campo, sublinhando depois a importância de vencer a final do próximo domingo — seja contra Países Baixos ou Inglaterra, que só se defrontam esta quarta-feira em Dortmund.

Vitórias com reviravolta numa meia-final do Euro:

1960 Jugoslávia vs FRA

1976 ????????Alemanha vs YUG

1984 ????????França vs POR

1988 ????????Países Baixos vs GER

2000 ????????França vs POR

2008 ????????Alemanha vs TUR

2020 ????????????????????????????Inglaterra vs DEN

2024 ????????Espanha vs FRA#EURO2024 #ESPFRA pic.twitter.com/vta3B66Bmz — Playmaker (@playmaker_PT) July 9, 2024

“Estou muito feliz pelo apuramento. Agora o mais importante é ganhar a final. Estávamos a atravessar um momento difícil no momento do golo, nem sequer era expectável que aparecesse um golo naquela altura. Queria pôr a bola exatamente onde entrou e estou muito feliz. Tento não pensar muito, desfrutar e ajudar a equipa. Se conseguir, fico ainda mais feliz e contente pela vitória. Só quero ganhar, ganhar e ganhar”, disse o jovem jogador, que cumpre 17 anos no próximo sábado e que pode festejar o aniversário com a conquista do Campeonato da Europa.