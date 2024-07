Os clientes da Vodafone em Portugal ficaram sem acesso à emissão dos canais SIC durante vários minutos esta terça-feira. Entretanto, a emissão da maioria dos canais — SIC generalista, SIC Notícias, SIC Mulher e SIC Caras — já foi recuperada, mas continua indisponível a SIC Radical.

As perturbações técnicas foram sentidas pouco antes do meio-dia, com a emissão a surgir sem qualquer imagem nestes canais. Contactada, a SIC confirmou os constrangimentos na emissão na plataforma deste operador de telecomunicações, mas direcionou as questões para a Vodafone Portugal.

Fonte oficial da Vodafone confirmou ao Observador “a existência de perturbações técnicas pontuais em alguns canais do seu serviço de televisão, estando a trabalhar com a máxima prioridade na resolução da situação”, lamentando “os incómodos causados”. Mas não divulgando a razão do apagão.

A empresa confirma também que “a maioria dos canais já está operacional” e que “o único que está em recuperação é a SIC Radical”.

O Observador contactou também a Nos e a Meo no sentido de perceber se era uma falha apenas na emissão da Vodafone. Fonte da Nos indicou não ter informação sobre qualquer constrangimento. A Meo deu a mesma resposta.