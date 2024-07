O tenista australiano Alex De Minaur, que deveria defrontar Novak Djokovic nos quartos de final de Wimbledon, desistiu do terceiro torneio do Grand Slam de 2024, devido a lesão, permitindo ao sérvio apurar-se para as meias-finais sem jogar.

“Não é, evidentemente, o anúncio que gostaria de fazer. Estou arrasado, mas tenho de abandonar, devido a uma lesão na anca”, anunciou De Minaur, nono classificado do ranking mundial e nono cabeça de série da prova londrina, em piso de relva.

O australiano deveria disputar esta quarta-feira o seu primeiro encontro nos ‘quartos’ em Wimbledon e o abandono deixa Djokovic, número dois mundial e segundo pré-designado, com via aberta para as meias-finais, nas quais vai defrontar o vencedor do embate entre o norte-americano Taylor Fritz e o italiano Lorenzo Musetti.

Djokovic, recordista de vitórias em torneios do Grand Slam (24) e campeão em Wimbledon em 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022, procura igualar os oito títulos do recordista suíço Roger Federer.

O sérvio foi finalista do ‘major’ londrino no ano passado, tendo perdido na decisão com o espanhol Carlos Alcaraz, que também está apurado para as meias-finais da presente edição, em que irá defrontar o russo Daniil Medvedev.