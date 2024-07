A princesa de Gales vai participar este domingo na final masculina do torneio de Wimbledon. Kate Middleton, que é patrona da The All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), vai entregar o troféu ao vencedor, como têm vindo a fazer desde 2016.

A notícia é avançada pelo jornal britânico Telegraph, que diz que a participação da princesa foi confirmada pelo Palácio de Kensington. Acontece numa altura em que Kate Middleton, que revelou em março deste ano ter sido diagnosticada com cancro, tem estado afastada dos deveres públicos para recuperar do tratamento de quimioterapia a que se tem submetido.

A primeira aparição pública de Kate Middleton desde que foi revelado que estava a receber tratamentos para cancro foi há cerca de um mês, no Trooping the Colour, a tradicional parada militar que marca o aniversário do Rei. Especulava-se desde então se a princesa de Gales também participaria no torneio de ténis de Wimbledon, um dos momentos altos da sua agenda.

Numa publicação partilhada em junho na rede social X (antigo Twitter) do Palácio Kensington a princesa revelava que estava a fazer “bons progressos”. “Mas como qualquer pessoa a passar por quimioterapia sabe há bons e maus dias”, acrescentava.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.

I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024