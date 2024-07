A startup portuguesa Indie Campers, que tem uma plataforma de aluguer de autocaravanas, recebeu 35 milhões de euros para continuar a perseguir o objetivo de se tornar a “plataforma número um de road trips no mundo”. A ronda de investimento foi liderada pela gestora Indico Capital Partners e contou com a participação da Cedros Capital e da GED Ventures.

O financiamento será, avança a empresa em comunicado divulgado esta quarta-feira, “usado para investir no desenvolvimento tecnológico da plataforma digital, automatização e eficiência das operações e melhoria da experiência do cliente”, reforçando “a capacidade de expandir a presença global, oferecendo novos produtos e serviços e criando experiências únicas”.

A startup, que está sediada em Lisboa, indica também que pretende “continuar a investir significativamente para fortalecer e aumentar a sua equipa”, que atualmente conta com mais de 500 trabalhadores em todo o mundo. Hugo Oliveira, CEO e fundador da Indie Campers, salienta que o “investimento permitirá acelerar significativamente” o recrutamento de “top talent em diversas áreas como produto, tecnologia, data, marketing, entre outras, que são críticas para o sucesso da empresa no futuro”.

Estamos entusiasmados por reforçar a nossa posição como plataforma de referência de roadtrips a nível mundial”, acrescenta o responsável, citado em comunicado.

Questionada pelo Observador acerca do número exato de funcionários que pretende contratar, a Indie Campers, na voz de Hugo Oliveira, responde que prevê “a contratação de algumas centenas de pessoas em todo o mundo” nos próximos anos. “Em específico para o escritório de Portugal, vamos certamente ultrapassar as 100 contratações nos próximos dois anos pois queremos aumentar o investimento, especialmente no desenvolvimento da plataforma tecnológica em que assenta toda a experiência do cliente e os processos da empresa”, detalha o CEO.

Fundada em 2013, em Portugal, a Indie Campers conta atualmente com uma frota de mais de sete mil autocaravanas em três continentes (Europa, América e Oceânia) e mais de 20 países. A startup diz que, através da sua plataforma de aluguer de autocaravanas, oferece “opções de viagens flexíveis e personalizáveis”.