Conquistar uma medalha é o objetivo de qualquer um dos 10.714 atletas presentes nos Jogos Olímpicos de Paris2024. Foi com essa perspetiva em mente que os desportistas se prepararam nos últimos anos. Para muitos, é a medalha que dita se o trabalho foi bem feito e se o atleta merece todo o reconhecimento. Para além do prémio material, os atletas também podem receber um prémio financeiro atribuído pelos comités nacionais.

Segundo uma reportagem da revista Forbes, que contactou as 206 delegações presentes em Paris, 33 comités nacionais confirmaram que os atletas recebem um prémio monetário caso conquistem uma medalha durante a competição. Neste capítulo, o grande destaque é Hong Kong, que oferece 706 mil euros pelo ouro. Assim, a esgrimista Vivian Kong, que conquistou a terceira medalha de ouro na história do país, vai embolsar mais de meio milhão. Contudo, a prata também é recompensada com 350 mil euros, valor acima do que qualquer outro país entrega pelo ouro.

Man Wai Vivian Kong is an Olympic champion!

Hong Kong wins its first gold medal of the Games

–

Man Wai Vivian Kong est championne olympique ! ????

Hong Kong décroche sa première médaille d'or des Jeux ????????#Paris2024 pic.twitter.com/dTkGWVwgVt — Paris 2024 (@Paris2024) July 27, 2024

Israel é o segundo comité que atribui prémios com valores mais altos, com o campeão olímpico a receber 252 mil euros pelo ouro. Segue-se a Sérvia, com 200,5 mil euros. Contudo, nestes dois países existe um sistema de pagamento diferente do convencional. Caso uma modalidade coletiva israelita consiga a vitória, o valor é distribuído pelos jogadores e equipa técnica. Os pares recebem 75% do total e as equipas com três ou quatro elementos recebem 50%. Caso sejam compostas por mais de cinco elementos, o prémio desce para 40%. No que respeita à Sérvia, para além do prémio em dinheiro, todos os medalhados olímpicos recebem uma pensão que pode ser atribuída a partir do momento em que os atletas completem os 40 anos de idade.

Nesta investigação da Forbes há ainda espaço para a inusitada Polónia que, além do prémio monetário de 76 mil euros, oferece a cada medalhado um quadro de artistas polacos “talentosos e respeitados”, um diamante de investimento e um vale de férias para duas pessoas, oferecido por uma agência de viagens. No ano em que se comemora o 100.º aniversário da primeira presença do comité polaco nos Jogos Olímpicos, o país vai ainda oferecer um apartamento com dois quartos em Varsóvia para os vencedores nos desportos individuais, ao passo que os vencedores nas modalidades coletivas receberão um apartamento com um quarto.