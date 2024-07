O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse ser importante a divulgação de todos os resultados oficiais das eleições de domingo na Venezuela, lembrando a “grande comunidade portuguesa” existente naquele país.

“É importante que haja a divulgação de todos os resultados oficiais das eleições, para a comunidade internacional poder reagir em conformidade”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa considerando ser “insensato” mais declarações sobre o resultado das eleições nesta altura.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela proclamou, esta segunda-feira, oficialmente como Presidente Nicolás Maduro, após ter anunciado no domingo à noite que o líder chavista, no poder desde 2013, venceu as eleições, resultado rejeitado pela oposição.

Portugal “tem uma grande comunidade lá [Venezuela] e gostava que fosse possível chegar à conclusão de que, o que [vier] a ser comunicado como resultados oficiais é aceite pela generalidade dos Estados”, sublinhou.

“Além do mais, tenho um compromisso assumido que é o de, se for possível, o 10 de Junho do ano que vem ser vivido também na Venezuela e era mais fácil viver na Venezuela com uma situação que fosse consensualmente pacífica relativamente à situação política venezuelana”, reforçou.

O Presidente da República falava, em Alcácer do Sal, no final da cerimónia de abertura do Acampamento Nacional, que conta com 1.500 jovens raparigas de vários pontos do país, organizado pela Associação Guias de Portugal, que foi condecorada com a Ordem de Instrução Pública.