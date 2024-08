Quem acompanha desporto e, em particular, os Jogos de Olímpicos de Paris certamente já se deparou com o termo AIN, seja nas transmissões televisivas ou quando consome alguma informação relativa à competição. A sigla é simples e significa “atleta individual neutro” em português, aparecendo acompanhada da bandeira da neutralidade. Quando falamos de AIN, não falamos de um comité ou equipa oficial, porque o Comité Olímpico Internacional não reconhece os comités desses países, como é o caso de Rússia e Bielorrússia.

A primeira medalha para estes atletas apareceu esta sexta-feira, na final feminina de trampolins na ginástica. Viyaleta Bardzilouskaya, que em condições normais competiria pela Bielorrússia, conquistou a prata com 56.060 pontos, a quatro décimos do ouro da britânica Bryony Page.

Para além de competir como atleta neutra, a ginasta compareceu no pódio acompanhada da bandeira neutra e, caso tivesse ficado com o ouro, iria escutar o hino olímpico. Contudo, esta medalha de prata não é oficialmente reconhecida pela organização. Olhando ao quadro de medalhas presente no site oficial dos Jogos Olímpicos, não há qualquer referência aos atletas independentes, que não representam qualquer comité.