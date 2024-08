Foram precisas duas horas e 52 minutos para se conhecer o novo campeão olímpico masculino no quadro de singulares do ténis. Numa final entre dois extraterrestres e os grandes rivais da atualidade, o court Phillippe-Chartrie foi ao delírio e assistiu a história: Novak Djokovic tornou-se no quinto tenista a completar o golden slam — vencer Open da Austrália, Roland-Garros, Wimbledon, US Open e Jogos Olímpicos.

A final prometia ficar para a história ainda antes de ser jogada. Mais uma vez, Djokovic e Carlos Alcaraz estavam frente a frente. Desta feita a representar os respetivos países, com milhares de adeptos fervorosos nas bancadas, que ao longo do desafio foram expressando o seu apoio e colorindo o court de Roland-Garros. Ponto assente é que, qualquer que fosse o resultado, o título olímpico ia para um tenista que nunca o tinha conquistado.

No primeiro set, o sérvio até teve a seu favor o primeiro ponto de break do encontro, mas não o conseguiu converter e terminou o parcial a sofrer. No nono jogo, Nole teve de se aplicar para parar cinco break points de Carlitos e esteve à altura: salvou quatro junto à rede e fechou o jogo de serviço (5-4). Contudo, o set foi mesmo para tie-break e, nessa fase, a experiência de Djokovic veio ao de cima perante quatro erros não forçados de Alcaraz (7-6,3).

No parcial seguinte, Novak voltou a beneficiar do primeiro break, mas o desfecho foi o mesmo. Com os jogos de serviço a dominarem e a darem uma autêntica masterclass, o set foi de novo para o tie-break. Na fase decisiva, aconteceu o que já tinha acontecido, Carlos continuou a somar erros e Djokovic fechou a partida com um sensacional 2-0 (7-6,3 e 7-6,2) ao cabo de quase três horas de jogo.

CAREER GOLDEN SLAM!???????? Novak Djokovic wins the men's singles gold medal and becomes the OLDEST gold medalist in the Olympic Tennis Event since 1988 at 37-years-old! ????????#Paris2024 | #Olympics | #tennis pic.twitter.com/vhJIp4WNho — ITF (@ITFTennis) August 4, 2024

Com este triunfo, Nole conquistou o torneio que lhe faltava. Depois de vencer 24 vezes um torneio Grand Slam (10 Opens da Austrália, 3 Roland Garros, 7 Wimbledons e 4 US Opens), Djokovic completou, finalmente, o golden slam, ao vencer o torneio Olímpico. Na história, só quatro tenistas repetiram este feito: Andre Agassi, Steffi Graf, Rafa Nadal e Serena Williams. Para além disso, aos 37 anos, Djokovic tornou-se no terceiro tenista mais velho a vencer o torneio olímpico, naquela que foi a 99.ª conquista da sua carreira — a primeira da temporada.

“Foi uma batalha incrível, luta. Sinceramente, quando a minha última bola passou por ele [Alcaraz], foi o único momento em que acreditei que poderia vencer o encontro. Ele está sempre a lutar, a recuperar e a obrigar-me a jogar o meu melhor ténis. Foi justo terminar os dois sets em tiebreak. Eu não sei o que dizer. Ainda estou em choque. Coloquei o meu coração, alma, corpo, família, tudo em risco para ganhar o ouro olímpico aos 37 anos. O orgulho de jogar pela Sérvia é único. O Carlos e Rafa [Nadal] adoram jogar por Espanha, o Andy [Murray] pela Grã-Bretanha, o Roger [Federer] pela Suíça. É especial. É diferente”, partilhou o sérvio depois de vencer.