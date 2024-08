O tempo quente que vai afetar Portugal já a partir desta sexta-feira obrigou a elevar os alertas de calor para dois distritos do continente: Bragança e Vila Real estarão sob aviso vermelho desde as 9h00 de sexta até às 18h00 de sábado. Viseu, Guarda e Castelo Branco mantêm-se sob aviso laranja. E há ainda dez distritos que vão estar com aviso amarelo (Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Setúbal).

Esta vaga de calor deve-se a “um anticiclone localizado a norte dos Açores, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia, promovendo uma circulação que vai originar uma subida de temperatura”, refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera em comunicado.

As temperaturas vão ultrapassar os 40º em vários distritos do interior na sexta-feira e no sábado. Bragança e Vila Real terão máximas de até 40ºC, o mesmo acontecendo no interior do Alentejo. Também há uma previsão de aumento das temperaturas mínimas, o que pode levar a noites tropicais (+ de 20ºC) no interior e também no Algarve.

⚠️Actualización | Aviso especial por ola de calor.

Temperaturas muy elevadas, especialmente el sábado, que será la jornada más cálida.

A partir del lunes, aunque continuará el calor, será ya menos intenso.

????https://t.co/zBMj8uiFj0 pic.twitter.com/7Qoc8i1tLu — AEMET (@AEMET_Esp) August 8, 2024

O aviso vermelho é o mais grave e o IPMA alerta “para tempo quente e seco que tem persistido no interior”, condições estas que podem potenciar a formação de incêndios. Há vários concelhos no distrito da Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Faro que estão esta quinta-feira em risco máximo de incêndio.

O IPMA colocou em risco muito elevado grande parte dos concelhos do interior Norte e Centro do país, abrangendo distritos como Bragança, Vila Real, Viseu, Braga, Porto, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Leiria, além do concelho de Almodôvar, no distrito de Beja, e de outros cinco municípios no distrito de Faro.

Em risco elevado está grande parte do Alentejo e cerca de 60 concelhos nos distritos de Lisboa, Leiria, Santarém, Coimbra, Aveiro, Viseu, Porto, Braga, Vila Real e Viana do Castelo.

Nos próximos dias, o risco de incêndio vai aumentar, acompanhado a previsão de subida de temperatura, a que se associa uma fraca humidade e algum vento.

Entre domingo e segunda-feira, as temperaturas vão baixar devido a massa de atlântico.