O patrulhamento, controlo e fiscalização rodoviária é reforçado entre esta sexta-feira e domingo nos principais eixos rodoviários nacionais, em particular nas vias de acesso ao sul do país, anunciou a GNR em comunicado.

A operação da Guarda Nacional Republicana (GNR) “Hermes – Viajar em Segurança” 2024 que arranca esta sexta-feira está orientada para os períodos e vias mais críticas na área de responsabilidade da GNR e tem como objetivo prevenir a sinistralidade rodoviária, em especial no que respeita a veículos de duas rodas a motor.

Os três dias de reforço de patrulhamento coincidem com a realização do Campeonato Mundial de Superbike, no Autódromo Internacional do Algarve — Portimão, sendo expectável um aumento da circulação rodoviária de veículos de duas rodas a motor.

O objetivo principal da operação, explica a GNR em comunicado, é reforçar a segurança rodoviária, garantindo a fluidez do tráfego rodoviário e dando apoio aos utentes das vias, e sensibilizar os condutores de veículos de duas rodas para os perigos de uma condução imprudente e da falta de uso de capacete, vestuário e calçado adequado.