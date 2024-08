Os Jogos Olímpicos de Paris terminam este domingo, mas ainda existem atletas portugueses em competição. Depois de Iuri Leitão e Rui Oliveira conquistarem a medalha de ouro no madison do ciclismo de pista, é tempo de Maria Martins procurar melhorar a prestação de Tóquio (10h), já que há três anos e na estreia olímpica conseguiu desde logo um sétimo lugar no omnium feminino.

Antes disso, porém, Susana Santos é a representante de Portugal na maratona feminina, que arranca logo às 7h. Do ponto de vista internacional, o último dia dos Jogos Olímpicos conta ainda com finais no ciclismo de pista, na luta livre, no pentatlo moderno, no polo aquático, no andebol, no voleibol e também no basquetebol, com a derradeira entrada da agenda de Paris a ser a final feminina de basquetebol entre França e Estados Unidos.

???????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????? ???????? | ???????????? 1️⃣6️⃣ ????️ A agenda para o dia que encerra a participação portuguesa nos Jogos Olímpicos Paris 2024! ???????? *Todos os eventos têm a hora de Portugal#EquipaPortugal #AllezPortugal #Paris2024 pic.twitter.com/yGGmS4MZTi — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) August 10, 2024