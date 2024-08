O calor chegou ao Reino Unido. E em força. Esta segunda-feira, dia 12 de agosto, os termómetros britânicos alcançaram os 34,8°C em Cambridge, batendo o recorde de dia mais quente do ano no país.

De acordo com a agência de meteorologia britânica Met Office, este é apenas o décimo primeiro ano desde 1961 que são registadas temperaturas tão elevadas como as sentidas na região este de Inglaterra. Destes, oito aconteceram depois do ano 2000, sendo que seis foram na última década.

It's been the hottest day of 2024 so far with 34.8°C recorded in Cambridge today ????️

Provisionally this is only the 11th year since 1961 temperatures as high as this have been recorded

8 of those years have been since 2000 and 6 of them have been in the last decade ???? pic.twitter.com/czHsg6HyJh

— Met Office (@metoffice) August 12, 2024