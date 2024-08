O futebolista maliano Yves Bissouma foi suspenso pelo Tottenham e vai falhar o arranque da Liga inglesa, após ter-se filmado a consumir óxido nitroso, conhecido como ‘droga do riso’, revelou o treinador do clube londrino, Ange Postecoglou.

“[Bissouma] É jogador do clube e tem responsabilidades com o clube, os colegas, os adeptos e todas as pessoas ligadas ao clube e falhou nessas responsabilidades”, observou o técnico australiano do Tottenham, que se estreia na segunda-feira na Premier League de 2024/25, no estádio do Leicester.

A revelação de Postecoglou surge na sequência de uma investigação do clube londrino, depois de o médio internacional maliano, de 27 anos, ter publicado nas redes sociais vídeos em que se mostrava a consumir óxido nitroso, tendo mais tarde efetuado um pedido de desculpas público.

“Não vai estar disponível para o jogo de segunda-feira, depois disso… Preciso de recuperar alguma confiança em ‘Biss’ e o grupo também. É nesse aspeto que ele tem agora de trabalhar, para voltar a conquistar a nossa confiança”, assinalou Postecoglou.