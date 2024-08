O vulcão Etna, na ilha italiana da Sicília, entrou novamente em erupção, obrigando ao encerramento do aeroporto de Catânia esta quinta-feira. A atividade vulcânica começou a ser sentida ainda na quarta-feira.

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) indicou que essa atividade evoluiu para a saída de lava, que cessou durante a madrugada de quinta-feira, adiantou a Europa Press.

OMG Wow would you look at that! Volcanic lightning from Mt Etna last night. Spectacular! ???? https://t.co/UKYy4IpTYQ — Volcaholic ???? (@volcaholic1) August 15, 2024

A coluna de fumo e cinzas chegou a elevar-se a 9.500 quilómetros acima do nível do mar, de acordo com o INGV, que confirmou a queda de material piroclástico (matéria vulcânica solidificada) em várias localidades. As localidades nas proximidades do Etna estão cobertas de cinzas, mas não há perigo de a lava chegar às habitações.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sicily’s black snow from volcano Etna pic.twitter.com/fC9wDCtVc5 — Giselda Vagnoni (@GVagnoni) August 15, 2024

O Etna é o vulcão mais ativo da Europa e tem tido picos de atividade mais frequentes ao longo dos últimos cinco anos. No passado dia 4 de agosto, já tinha sido relatada outra erupção. Ainda assim, a lava do Etna não atinge as localidades vizinhas desde o século XIX. Uma nova erupção do vulcão representa mais um “inconveniente” para os locais e turistas do que um “perigo grave”, relata a EuroNews.

O aeroporto de Catânia viu-se obrigado a reduzir a sua atividade na quarta-feira, uma vez que o fumo reduzia a visibilidade dos pilotos. Na quinta-feira, acabou mesmo por cancelar todas as partidas e chegadas e confirmou que a pista está inutilizável devido à queda de cinza. Os voos estão suspensos até as 18h00 locais (17h00 em Portugal Continental), mas a suspensão pode manter-se, pelo que o aeroporto recomenda aos passageiros que confirmem o estado do seu voo antes de saírem de casa.

O cancelamento dos voos na Sicília acontece no Ferragosto, um dos maiores feriados nacionais italianos, em que várias pessoas aproveitam para viajar. Ainda assim, a ilha continua visitável e a maior parte dos hotéis está a operar como normal, confirma a EuroNews. Os voos serão desviados para os aeroportos de Comiso e Palermo e existem alternativas de transporte para o lado este da ilha, onde se localiza Catânia e o Etna.