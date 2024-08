A rede social X anunciou o encerramento da operação no Brasil, com efeitos imediatos, após uma nova ordem judicial do juiz Alexandre de Moraes. Apesar da decisão, a rede social continua disponível no país.

A empresa acusou no sábado o juiz do Supremo Tribunal Federal de “censura” e assegurou que o acontecimento que levou a esta decisão “é exclusivamente da responsabilidade de Alexandre de Moraes”. De acordo com a BBC Brasil, o escritório tinha 40 funcionários — foram todos demitidos após receberem um convite, ainda durante a madrugada, para uma reunião inesperada no sábado.

“Na noite passada, Alexandre de Moraes ameaçou a nossa representante legal no Brasil com prisão se não cumprirmos as suas ordens de censura”, de acordo com uma publicação na conta de assuntos globais do X.

Last night, Alexandre de Moraes threatened our legal representative in Brazil with arrest if we do not comply with his censorship orders. He did so in a secret order, which we share here to expose his actions. Despite our numerous appeals to the Supreme Court not being heard,… pic.twitter.com/Pm2ovyydhE — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) August 17, 2024

A empresa acusou Moraes de assinar “uma ordem secreta”, que partilhou na publicação no X para “expor as ações” do juiz. De acordo com as imagens, é referido um “inquérito para apurar a possível prática de crimes de obstrução de organização criminosa e de incitação ao crime”. O juiz decretou, a 7 de agosto, que a rede social “procedesse ao bloqueio dos canais/perfis/contas indicados” no âmbito da investigação às “milícias digitais” que alegadamente contribuíram para o aumento da desinformação online durante o governo de Jair Bolsonaro. A documentação partilhada explica ainda que o antigo Twitter foi informado desta decisão do juiz a 12 de agosto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O juiz fundamentou que não foi comunicada a alteração da representante legal do X no Brasil e que, a nova representante da empresa, Rachel de Oliveira Conceição, “está a agir de má-fé e a tentar evitar a regular intimação (…), inclusive por meios eletrónicos”. Nesse sentido, o juiz impôs uma multa diária de 20 mil reais (3.313 euros) à representante e “decretação de prisão por desobediência à determinação judicial”, caso não haja cumprimento das medidas. Foi ainda aplicada à empresa uma coima de 50 mil reais (8.280 euros).

A empresa disse que “apesar de os vários apelos ao Supremo Tribunal Federal não estarem a ser ouvidos” e de “o público brasileiro não estar a ser informado sobre as ordens judiciais”, os funcionários da operação no Brasil “não têm a responsabilidade ou controlo sobre os conteúdos que são bloqueados na plataforma”.

Na visão do antigo Twitter, a decisão do juiz “ameaça os funcionários no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal”. “Como resultado, e para proteger a segurança dos nossos funcionários, tomámos a decisão de encerrar a nossa operação no Brasil, com efeitos imediatos.”

Segundo dados da Statista, o mercado brasileiro é o sexto maior para a empresa, com 21,5 milhões de utilizadores.

Em abril, Elon Musk e o juiz brasileiro entraram em conflito devido a uma ordem judicial. O patrão do X considerou que o pedido da justiça brasileira para apagar determinadas contas era censura e que não iriam cumprir com a decisão.

Já no sábado, após o anúncio do encerramento do escritório, Musk explicou que foi uma decisão “difícil”, mas que se tivesse concordado “com a (ilegal) censura secreta de Alexandre de Moraes e as exigências para entregar informação privada”, não teria forma de “explicar as ações sem sentir vergonha.”

The decision to close the ???? office in Brazil was difficult, but, if we had agreed to @alexandre’s (illegal) secret censorship and private information handover demands, there was no way we could explain our actions without being ashamed. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2024

Antes disso, o milionário usou a rede social para partilhar uma imagem do juiz Alexandre de Moraes ao lado de “Lord Voldemort”, o vilão da saga “Harry Potter”. “A semelhança é invulgar. Alexandre de Voldemort”, escreveu Elon Musk.

The resemblance is uncanny ???????? Alexandre de Voldemort pic.twitter.com/IXR569y2qT — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2024

Até ao momento, não houve uma reação pública por parte do Supremo Tribunal Federal ao anúncio da rede social.