Depois de dois anos de casamento, o casal conhecido como “Bennifer” decidiu separar-se. O que acontece, na realidade, pela segunda vez em 20 anos. As duas estrelas casaram-se em julho de 2022, em Las Vegas, depois de terem reavivado a relação que havia terminado durante um primeiro noivado no início do milénio.

De acordo com a SkyNews, os documentos legais mostram que o pedido de divórcio foi preenchido no segundo aniversário do casamento. Adicionalmente, os documentos revelam que o casal não assinou um acordo pré-nupcial.

Conheceram-se durante as filmagens da comédia romântica “Gigli”, em 2001, um ano antes de anunciarem o noivado. Conhecido como “Bennifer”, o casal tornou-se num autêntico “power couple” de Hollywood. Lopez e Affleck decidiram adiar o casamento pouco tempo antes da data prevista inicialmente, atribuindo as culpas a uma “atenção mediática excessiva“. A relação de Affleck e Lopez teve o pico de interesse popular quando o ator apareceu no videoclipe da música “Jenny From the Block“, o ex-libris da cantora. Uns meses depois do adiamento, no início de 2004, o casal anunciou a separação.

Ambos seguiram o seu caminho, casaram e tiveram filhos com outros parceiros — Affleck e a atriz Jennifer Garner tiveram três filhos e Lopez casou e teve dois gémeos com o cantor Marc Anthony.

Os rumores do reatar da relação entre os dois surgiram em 2021, quando o par foi fotografado um ano antes da confirmação de que estavam novamente juntos. Jennifer Lopez descreveu a primeira separação com o ator como sendo “o maior desgosto da sua vida“, em entrevista à Apple Music. Acrescentou que, 20 anos depois de sentir “que ia morrer”, a sua história de amor teve “um final feliz”.

Dois anos depois desta entrevista e do casamento no mesmo ano, rumores da sua separação começaram a surgir no início deste ano. Quando questionada sobre o tópico pela imprensa mexicana durante uma ação de promoção do seu filme Atlas, Lopez não respondeu.

Jennifer Lopez e Ben Affleck ainda não se pronunciaram sobre a separação, ou sobre os eventos que suscitaram o encerramento do segundo capítulo da sua história.