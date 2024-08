O Ministério das Finanças confirma o afastamento da administração da Parpública, a holding do Estado. A notícia foi avançada pelo Jornal de Negócios e confirmada por fonte oficial do Ministério de Joaquim Miranda Sarmento, sem avançar mais detalhes.

A atuação da Parpública no processo que resultou na insolvência da Inapa foi alvo de duras críticas por parte da administração demissionária de empresa de distribuição de papel. A Parpública era a maior acionista da Inapa e recusou um pedido de financiamento feito pela gestão privada da empresa, uma recusa que foi validada pelo Ministério das Finanças.

No entanto, no comunicado em que explica a recusa de uma linha de apoio de 12 milhões de euros, o ministério liderado por Joaquim Miranda Sarmento dava nota de que só tinha tido conhecimento da situação de rutura de tesouraria no grupo quando a Inapa comunicou ao mercado que ia adiar o pagamento de obrigações. Ou seja, apesar da troca intensa de mensagens (mais de 50) entre a administração da Inapa e a Parpública, o problema só chegou ao Ministério das Finanças em junho.

Por outro lado, também se ficou a saber que o Governo socialista já tinha recusado apoio financeiro do Estado à Inapa em 2022 num despacho assinado pelo então secretário de Estado das Finanças que foi invocado pela gestão da Parpública para recusar novo pedido da empresa de papel. O facto de este processo se ter desenrolado durante um período de transição de governos, também terá contribuído para o desfecho.

A Parpública tinha 44,5% da Inapa e, segundo acusou a gestão da empresa (entretanto assumida por um administrador judicial) foi a grande responsável pela entrada em insolvência, já que os acionistas privados e os maiores credores estariam dispostos a dar o seu apoio.

Quase um mês depois do anúncio da falência da Inapa é afastada a gestão liderada por José Realinho Matos que foi nomeada pelo anterior Governo, e pelo ministro Fernando Medina, em novembro do ano passado. E poderá não ter direito a indemnização por não ter completado um ano em funções.

Questionado sobre a decisão de afastar a administração Parpública, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirmou que o tema não passou pelo Conselho de Ministros, recusando fazer comentários.

A holding que concentra as principais participações do Estado ainda não tem as contas de 2023 aprovadas.