“Inafundáveis” e sem falhas. É assim que as embarcações do tipo do super iate de Mike Lynch são descritas pelo CEO da empresa que as fabrica e vende. Em declarações à Sky News, Giovanni Costantino, diretor-executivo do The Italian Sea Group, disse que a notícia do naufrágio o deixou num “estado de tristeza e de incredulidade“.

O CEO defende que não existem falhas na conceção e construção do super iate Bayesian que naufragou ao largo da costa de Porticello, na Sicília, na madrugada de segunda-feira. “Este incidente parece uma história inacreditável, tanto do ponto de vista técnico como dos factos”, afirmou.

O grupo italiano Sea Group é proprietário da empresa que construiu o Bayesian — a Perini Navi — e, segundo Costantino, estas embarcações “são as mais seguras no sentido mais absoluto”. “Sendo o fabricante dos Perini, sei muito bem como os barcos sempre foram projetados e construídos”, assegurou.

Referiu ainda que os barcos à vela, como este iate, “são conhecidos por serem os mais seguros de sempre“. Segundo o CEO da empresa naval, a sua estrutura e quilha tornam-nos “corpos inafundáveis”. O Bayesian é um navio com 56 metros de comprimento, 543 toneladas e um mastro de 72 metros — o mastro de alumínio mais alto do mundo e o segundo mais alto de todo o mundo — conseguia atingir uma velocidade máxima de 15 nós. O seu preço inicial de venda estava estimado em cerca de 32 milhões de euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Enquanto decorrem as buscas para recuperar o último dos corpos dos seis desaparecidos no naufrágio desta segunda-feira ao largo da costa siciliana, a procuradoria italiana iniciou uma investigação que levou o comandante do Bayesian, James Catfield, a ser interrogado durante duas horas, numa tentativa de reconstrução dos últimos momentos do iate antes do acidente e de outros detalhes que possam ser relevantes para apurar as circunstâncias do acidente.

Os procuradores italianos estão também a entrevistar os restantes sobreviventes. Quatro inspetores britânicos estão também em Porticello e iniciaram uma avaliação preliminar dos acontecimentos. Vinte e duas pessoas, entre passageiros e tripulação, estavam a bordo da embarcação, quinze das quais foram resgatadas.